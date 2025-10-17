Presidenta Sheinbaum llega a Veracruz para continuar supervisión de apoyo tras lluvias intensas

La Presidenta de México esta tarde en Veracruz.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arribó al aeropuerto El Tajín, en Veracruz, con el objetivo de continuar su supervisión, en territorio, de los apoyos y las acciones que realiza el Gobierno de México tras las lluvias intensas que se registraron la semana pasada en el norte del estado.

Esta mañana en Palacio Nacional, la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo se refirió al tema de las lluvias y los trabajos que se hacen en cada estado por las afectaciones.

Claudia Sheinbaum Pardo informó que se mantiene la coordinación con autoridades estatales y municipales con el objetivo de atender a las comunidades afectadas.

“Seguimos trabajando de manera conjunta para atender municipios afectados en todo el país”, expresó Claudia Sheinbaum Pardo durante la Mañanera del Pueblo.

En el estado de Veracruz, al momento hay 50 refugios temporales con 4 mil 768 personas y dijo que se tiene prioridad en la entrega de despensas y atención médica. Mencionó que más de 601 máquinas realizando tareas de limpieza y se han otorgado 47 mil comidas calientes.

Minutos más tarde, Claudia Sheinbaum Pardo informó que ya se encontraba en Poza Rica.

En Poza Rica, Veracruz, supervisamos la entrega de ayuda humanitaria y traslados médicos; en reunión previa evaluamos las zonas afectadas en el estado. Sigue la atención directa a la población. pic.twitter.com/akIOp45K1H — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 17, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR