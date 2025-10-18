Reaparece ‘Andy’ López tras lujosa compra de arte japonés; realizó gira en norte del país

Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, secretario de Organización de Morena, apareció nuevamente ante la prensa después de una controversia que lo ligó con una supuesta lujosa compra de arte.

En sus redes sociales, “Andy” publicó un mensaje en el que informó que, en días recientes, participó en una gira de trabajo en Coahuila, particularmente en los municipios de Torreón, Saltillo y Monclova.

"Andy" participó en eventos con la militancia de Morena. ı Foto: X @andresmanuellopezbeltran

“Evalué el trabajo de nuestros coordinadores y reforzamos esfuerzos para cumplir con nuestras metas organizativas de este año”, escribió López Beltrán, seguido de las etiquetas “Somos millones” y “Súmate a Morena”.

A la publicación la acompañaron fotografías del secretario de Organización del partido en los respectivos eventos, acompañado de decenas de militantes, con sus característicos chalecos guinda.

Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena. ı Foto: X @andresmanuellopezbeltran

Este mensaje representa la primera aparición en medios de López Beltrán en meses recientes, donde su nombre ha sonado en medio de polémicas, como la más reciente, ocurrida en agosto, cuando se reportó que gastó una importante suma de dinero en la compra de una obra de arte de la artista japonesa Yayoi Kusama.

Previamente, López Beltrán había sido captado por medios en un hotel de lujo en Japón, así como de compras en una lujosa boutique Prada en Tokio.

Esta controversia fue recuperada por un artículo del diario estadounidense The New York Times, titulado Morena, el partido gobernante de México, en aprietos por los gastos de algunos miembros.

En el artículo, el autor señala que Morena ha acumulado controversias en meses recientes debido a que algunos personajes han sido exhibidos con actitudes contrarias a los principios de austeridad de su partido.

The New York Times publicó artículo sobre lujos de figuras centrales de Morena. ı Foto: Captura de pantalla

En particular, se refiere a “Andy”, pero también a Adán Augusto López Hernández y a Gerardo Fernández Noroña.

The New York Times advirtió que podría haber consecuencias electorales para Morena debido a la difusión de estas noticias, pero remarca que no se sabrá sino hasta las elecciones intermedias del 2027.

Destacar que “Andy” asistió al mensaje que dio la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo el pasado 5 de octubre con motivo de su primer año de Gobierno.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am