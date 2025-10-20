CFE reporta 98.7% de avance en restablecimiento eléctrico en la Huasteca

Continúan las acciones para garantizar la conexión telefónica e internet en comunidades afectadas por las recientes lluvias.

A pesar de los retos que dejaron las recientes inundaciones en la Huasteca, las labores de recuperación avanzan de forma sostenida. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó un restablecimiento del 98.7% del servicio eléctrico, así como progresos en la reconexión de la red telefónica e internet.

De acuerdo con Emilia Calleja Alor, directora general de la CFE, el restablecimiento de las torres de telefonía celular alcanza un 65%, mientras que los puntos de acceso a internet presentan un avance del 43%.

Las y los trabajadores electricistas de @CFEmx han restablecido 98.7 por ciento del servicio a usuarios afectados por lluvias en cinco estados.



El personal se mantiene en territorio para atender cualquier eventualidad.

La funcionaria destacó que se instruyó la distribución de 13 mil chips de telefonía para reforzar la comunicación en las comunidades afectadas, de los cuales ya se han entregado 2 mil 569.

En cuanto al suministro eléctrico, subrayó que en las últimas 24 horas se restableció el servicio a 8 mil 198 usuarios, lo que refleja el esfuerzo coordinado de las brigadas técnicas en la región.

La Presidenta @Claudiashein destacó la entrega, el patriotismo y el amor por la gente de los elementos de las Fuerzas Armadas, de los electricistas de la CFE, la @SICTmx, la @SSalud_mx y los Servidores de la Nación, que prestan atención a las y los

Calleja Alor informó que en Veracruz se había logrado la restitución total del servicio, aunque se registró una falla en dos líneas de mediana tensión; actualmente solo 668 usuarios permanecen pendientes de reconexión.

En Hidalgo, el avance alcanza 96%, mientras que en Puebla asciende a 99%, con un total de 3 mil 516 usuarios aún por reconectar.

La CFE reiteró su compromiso de garantizar la recuperación completa de los servicios y fortalecer la infraestructura eléctrica y de comunicación en las comunidades más afectadas.

