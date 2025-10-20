Damnificados en La Huasteca recibirán apoyos de 20 mil a 100 mil pesos, precisa Bienestar

Para subsanar los daños ocasionados por las intensas precipitaciones y el desbordamiento de ríos que inundaron comunidades en cinco estados de la República, el Gobierno Federal anunció la entrega de apoyos que irán desde los 20 mil hasta los cien mil pesos, así como proyectos de reubicación y reconstrucción de vivienda y apoyos a locales comerciales y el campo, lo que en suma para la primera etapa requerirá una inversión de diez mil millones de pesos, estimó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, expuso que hasta el 19 de octubre se han censado 70 mil 445 viviendas: 10 mil 811 en Puebla; cinco mil 56 en Hidalgo; dos mil 62 en Querétaro; ocho mil 938 en San Luis Potosí y 43 mil 578 en Veracruz.

Al señalar que para garantizar que los Servidores de la Nación puedan llegar a todas las comunidades, se han instalado 25 campamentos y se reforzó el despliegue con mil personas más.

Derivado de los primeros resultados del censo que ha permitido identificar las condiciones en que quedaron algunas regiones, se instruyó la entrega de un primer apoyo a las familias en hogares afectados, quienes comenzarán a recibir a partir del miércoles un monto de 20 mil pesos.

Éste se acompañará de un vale de enseres domésticos y para canastas básicas.

Ariadna Montiel precisó que esta entrega se realizará del 22 al 29 de octubre únicamente en los estados de Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, mientras que en Hidalgo, donde continúa el censo, se empezará la dispersión del 25 de octubre al 5 de noviembre.

En una segunda etapa, ya con la valoración de daños en los hogares, se entregarán montos de 25 mil pesos a quienes hayan tenido daños medios; 40 mil a daños mayor y 70 mil a quien perdió la vivienda.

Para las casas en zonas de riesgo, habrá una estrategia coordinada por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, para reubicarlas a zonas seguras.

Adicionalmente se apoyará a locales comerciales con 50 mil pesos, ante pérdidas de mercancía y afectaciones a infraestructura.

Para el campo y ganadería, el apoyo irá de 50 a 100 mil pesos, dependiendo de las hectáreas afectadas.

También se entregará un monto de 350 pesos para la recuperación de útiles escolares, tras identificarse que 190 mil niños perdieron sus materiales.

Tras identificar 282 unidades de salud con daños, se entregarán 500 mil pesos a cada una, lo que será adicional al seguro con el que se cuenta.

Además se apoyará a 750 escuelas de educación básica y media superior, con 200 mil pesos independientes a lo que cubrirá el seguro.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

En la zona se estableció un programa temporal que se llamará Empleo Construyendo Futuro, donde las personas que decidan integrarse recibirán un pago de ocho mil 500 pesos para ayudar en las labores de reconstrucción y limpieza en las zonas, principalmente para los puntos dañados en las sierras. En este punto se abrirán espacios para 50 mil personas.

Adicionalmente se mantiene el impulso al programa Jóvenes Construyendo el Futuro para que jóvenes también participen en las brigadas de limpieza en Poza Rica y Álamo, Veracruz.

La mandataria federal estimó que aún llevará una semana más los censos en Hidalgo

En el caso de pérdida total, se acompañará un censo con Sedatu para ver cuántas familias tienen que reubicarse o reconstruir su vivienda, para lo cual también se contará con el apoyo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

