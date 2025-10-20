Este es el nuevo logo del PAN y las reacciones que generó | FOTO

Este 18 de octubre se anunció el relanzamiento del PAN, y con esto llegó también una nueva imagen, con un cambio en su logotipo y la intención de llegar a un público joven sin dejar de lado los valores que caracterizan al partido.

De acuerdo con la página oficial del Partido Acción Nacional (PAN), este relanzamiento tiene una “visión moderna, cercana y basada en los valores de Patria, Familia y Libertad.”

El relanzamiento del PAN tuvo una marcha que inició en el Monumento a la Revolución con dirección hacia el Ángel de la Independencia, en la que se pudo ver el nuevo logotipo que está desatando distintas opiniones en redes sociales.

Así luce el nuevo logotipo del PAN ı Foto: X: @AccionNacional

Reacciones que generó el nuevo logotipo del PAN

En redes sociales se pudieron leer distintas opiniones respecto a la nueva imagen visual del PAN, desde desaprobación hasta memes o comparaciones con algunas marcas u otros países.

Un usuario apuntó que el PAN debería renovarse y defender sus principios, pues un nuevo logotipo no es suficiente para que este partido pueda “recuperar prestigio y espacios”.

Entre los memes de este nuevo logotipo, existieron comparaciones con la harina PAN venezolana, algunos generados con Inteligencia Artificial, algunas personas consideraron que este parecía logotipo de un detergente y calificaron el cambio como algo muy simple.

Además de esto, también compararon el nuevo logotipo del PAN con los logotipos del Partido Popular de España, y con un capítulo de la serie animada Los Simpson, en el que lanzaron una muñeca nueva que solamente contaba con un sombrero nuevo que no tenía la anterior.

Este nuevo relanzamiento no sólo despertó criticas por su imagen, sino por su nuevo lema, pues este ya ha sido utilizado por otros personajes y partidos políticos en distintos países.

Reacciones del nuevo logotipo del PAN ı Foto: Redes Sociales

¿El relanzamiento del PAN sólo fue un cambio de logotipo?

Durante el evento del relanzamiento, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, dijo que sabían que un cambio de imágen no servía si no se lograba entender que lo importante era su nuevo pensamiento y su nueva oferta política.

Con esta nueva imagen y nuevos lemas, el partido expresó que también se le daría fin a las alianzas con otros partidos, además ahora la afiliación al partido será libre.

De acuerdo con el presidente del PAN, tendrán lealtad a las causas que se tienen desde la fundación del partido, para así poder ganar de nuevo la confianza de las personas para obtener votos y “construir buenos gobiernos al servicio de la gente.”

🔵 El relanzamiento del PAN no es solo un evento: es el inicio de una nueva era.



Durante el último año, el PAN ha trabajado en un proceso profundo de reflexión y análisis para reafirmar su identidad, renovar su visión y re conectarse con la ciudadanía. Hoy, con la mirada puesta… pic.twitter.com/7pF2iSQ1fG — Acción Nacional (@AccionNacional) October 13, 2025