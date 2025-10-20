No localizados en la Huasteca bajan a 31. En la imagen, labores de limpieza y remoción de escombros

El número de personas con reporte de desaparición a causa de las lluvias e inundaciones que devastaron cinco estados en la región de la Huasteca bajó a 31.

De acuerdo con el balance diario emitido por el Gobierno de México, la cifra de habitantes sin localizar hasta este sábado era de 39.

En cuanto a la cantidad de fallecidos, la cifra se mantiene en 76: en Hidalgo, 22; en Puebla, 19; en Veracruz, 34, y en Querétaro, una persona.

Hasta ahora, el mayor número de desaparecidos se centra en el estado de Veracruz, con 14, seguido por Hidalgo, con 12 y Puebla con 5 personas.

El Tip: El Ejército y la Fuerza Aérea aplican el Plan DN-III-E en el Naranjal, Veracruz, con la activación de un puente aéreo, para entregar víveres y artículos de primera necesidad.

En cuanto a los daños territoriales, 109 municipios permanecen bajo la clasificación de afectaciones, en tanto que 329 caminos aún se encuentran cerrados, aunque 335 habían sido ya reabiertos hasta este domingo.

Querétaro y San Luis Potosí son los únicos estados que ya registran un restablecimiento total de la energía eléctrica. En Hidalgo, el avance es de 95.63 por ciento; en Puebla de 98 por ciento y en Veracruz de 99.5 por ciento.

En las áreas aún pendientes, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reforzó las acciones para restablecer el servicio eléctrico en las comunidades aún afectadas del municipio de Álamo, Veracruz.

Para las tareas que se realizan en auxilio de la población, se tienen mil 384 máquinas pesadas y 22 mil 754 personas en las tareas. Asimismo, se han conseguido 204 puentes aéreos con 48 helicópteros.

Entre las labores reportadas este domingo, la Misión ECO de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) realizó un recorrido en Nautla, Puebla, donde restableció el acceso al municipio tras las afectaciones sufridas. Allí fue desplegado personal de la Secretaría de Marina (Semar) para brindar apoyo a la población.

Como parte del reforzamiento, este fin de semana se reportó la llegada del buque ARM Isla Holbox al puerto de Veracruz, con 90 elementos navales a bordo y más de 100 toneladas de ayuda humanitaria.

“Como buque de apoyo logístico, estableció un puente marítimo entre Dos Bocas, Tabasco, y Tuxpan, Veracruz, transportando cerca de 120 toneladas de ayuda: víveres, maquinaria y esperanza para quienes más lo necesiten”, señaló la Semar.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) difundió en sus cuentas de redes sociales que mantiene la entrega de despensas y otros insumos vía aérea y con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), para llegar a las comunidades más apartadas entre las montañas de Puebla.

Como parte de la aplicación del Plan DN-III-E, la Guardia Nacional (GN) también mantuvo las atenciones médicas a personas afectadas por las intensas precipitaciones en la comunidad Pueblo Nuevo, en Álamo, Veracruz.

En las imágenes compartidas se muestra a personal de salud de esta corporación al brindar consultas médicas y curaciones a población de diferentes grupos de edad.

También se mostró la entrega de víveres, así como cobijas a los damnificados en distintos puntos de La Huasteca.

Paralelamente a la atención de esta emergencia, Protección Civil (PC) mantuvo la observación al río Pánuco, sobre el que se advirtió un incremento en su nivel en los días recientes, lo que generó alerta permanente en Tamaulipas.