Sheinbaum critica al PAN por relanzarse durante emergencia por inundaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó al PAN por realizar su relanzamiento mientras miles enfrentan los estragos de las inundaciones.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó al Partido Acción Nacional (PAN) por presentar su relanzamiento como instituto político en medio de la tragedia causada por las inundaciones en cinco estados del país.

Consultada durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que los panistas pudieron aguardar dos semanas más para realizar su evento.

Pues yo más bien diría que muy poca sensibilidad el día que lo hicieron, para empezar. O sea, hay decenas de miles de familias damnificadas con problemas, y en medio de eso se hace un relanzamiento de un partido político. Podrían haberse esperado 15 días, ¿no? hasta que definiéramos que la emergencia se levanta Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Sheinbaum remarcó que lo hecho por el PAN muestra una falta de consideración con la situación que enfrenta la población afectada.

Además, comentó que el relanzamiento del partido, a pesar de presentar una nueva imagen, resulta estar integrado por las mismas personas.

Yo creo que eso habla de su visión y de su falta de sensibilidad y amor al pueblo. Es muy revelador el día que lanzan. Y, segundo, pues ya es en el mismo lugar y con la misma gente, la verdad Claudia Sheinbaum, presidenta de México



