Acusa falta de sensibilidad

Sheinbaum critica al PAN por relanzarse durante emergencia por inundaciones

Sheinbaum critica al PAN por relanzarse en medio de la emergencia por inundaciones y acusa al partido de falta de sensibilidad hacia las familias afectadas

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó al PAN por realizar su relanzamiento mientras miles enfrentan los estragos de las inundaciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó al PAN por realizar su relanzamiento mientras miles enfrentan los estragos de las inundaciones. Foto: Cuartoscuro
Por:
Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó al Partido Acción Nacional (PAN) por presentar su relanzamiento como instituto político en medio de la tragedia causada por las inundaciones en cinco estados del país.

Consultada durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que los panistas pudieron aguardar dos semanas más para realizar su evento.

Pues yo más bien diría que muy poca sensibilidad el día que lo hicieron, para empezar. O sea, hay decenas de miles de familias damnificadas con problemas, y en medio de eso se hace un relanzamiento de un partido político. Podrían haberse esperado 15 días, ¿no? hasta que definiéramos que la emergencia se levanta
Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum remarcó que lo hecho por el PAN muestra una falta de consideración con la situación que enfrenta la población afectada.

TE RECOMENDAMOS:
El morenista Pedro Haces Barba.
Menor carga laboral

En México tenemos más de un siglo sin hacer modificaciones a la jornada laboral, señala Pedro Haces Barba

Además, comentó que el relanzamiento del partido, a pesar de presentar una nueva imagen, resulta estar integrado por las mismas personas.

Yo creo que eso habla de su visión y de su falta de sensibilidad y amor al pueblo. Es muy revelador el día que lanzan. Y, segundo, pues ya es en el mismo lugar y con la misma gente, la verdad
Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Continúan las acciones para garantizar la conexión telefónica e internet en comunidades afectadas por las recientes lluvias.
Avanza reconexión en telefonía e internet

CFE reporta 98.7% de avance en restablecimiento eléctrico en la Huasteca