IMSS avanza 65% en meta de cirugías anuales: Zoé Robledo

Al poco más de dos meses de que concluya el año, las metas que se fijó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para incrementar el número de cirugías y consultas a sus pacientes ya registra avances del 65 y 73 por ciento respectivamente.

Al participar en la conferencia presidencial, el director del Seguro, Zoé Robledo, detalló que ha se han realizado un millón 305 mil 431 intervenciones quirúrgicas de los dos millones que se tienen como meta, mientras que el número de consultas ya se encuentra en 22 millones 600 mil.

Destacó que en la última semana se observó un incremento de 774 mil consultas respecto a la anterior.

Afirmó que 97 por ciento de todos los quirófanos del IMSS ya operan en su nivel óptimo.

Avances de la estrategia 2-30-100

✅ Más de 1.3 millones de cirugías

✅ Se superan 80 millones de consultas de Medicina Familiar

✅ 22.6 millones de consultas de especialidad

Atribuyó los resultados a la apertura de turnos que se hicieron para ampliar la disponibilidad de consultas en fines de semana e incluso en los horarios nocturnos, lo cual comenzó en el estado de Quintana Roo. Durante la presentación de este nuevo sistema de citas en la Mañanera del Pueblo se afirmó que gracias a esta medida la ciudadanía ya no tendrá que elegir entre su trabajo y su salud.

Robledo destacó también que desde el pasado 2 de mayo, se han brindado cuatro mil 873 consultas nocturnas en tres Unidades de Medicina Familiar en Cancún.

“Son formas de eficientar y aprovechar más la capacidad instalada que ya tenemos y acomodarnos y flexibilizarnos para las necesidades y también lo que es más oportuno y también más cómodo para los propios derechohabientes”, indicó durante su participación.

