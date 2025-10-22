Adán Augusto López defiende viaje de Noroña a Palestina: ‘no es un regalo’

Adán Augusto López Hernández, coordinador de los senadores de Morena, justificó el viaje “humanitario” de Gerardo Fernández Noroña a Palestina, al asegurar que “no es un regalo” y, por lo tanto, no viola ninguna ley.

Lo anterior, pese a que el propio senador anunció que su vuelo sería pagado por los Emiratos Árabes Unidos, por la “solidaridad” que ha manifestado hacia Palestina ante el genocidio israelí en Gaza.

Noroña partió este miércoles rumbo a Medio Oriente, con una escala inicial en Barcelona, desde donde volará a Dubái para iniciar su “primer jornada de trabajo”.

Más temprano este día solicitó al Senado de la República licencia para separarse por 10 días de sus funciones legislativas, hasta el 2 de noviembre, que fue aprobada de inmediato.

Tras la sesión, Adán Augusto López salió en defensa de su compañero de bancada, y ante los señalamientos de que el viaje podría infringir la ley por ser financiado por los Emiratos, aseguró que “como siempre, van a buscarle donde no lo hay”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) explicó que se trata de una invitación de un país con el que México mantiene relaciones diplomáticas y comerciales, algo que, dijo, ha ocurrido en otras ocasiones.

“No sólo Emiratos Árabes Unidos, como en otras ocasiones yo le puedo decir el nombre de compañeros que fueron invitados, por el gobierno francés, por el gobierno peruano, y deciden asistir a los trabajos. Eso es lo que sucedió en el caso de Gerardo. En ocasiones, no siempre, los países costean el viaje de compañeros diputados o senadores. No es un regalo, pues”, dijo.

Ceci Flores invita a Noroña a búsqueda de desaparecidos en Sinaloa

Por otra parte, Cecilia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, invitó Noroña a una jornada de búsqueda en el estado de Sinaloa, con refugio, alimento y transporte cubiertos de su bolsillo, para “aprovechar su solidaridad”.

“Yo le pago el camión", añadió Ceci Flores al extender la invitación a través de la red social X, en la que aseguró que el senador “no necesita ir tan lejos para quitarse esas ganas de ayudar” .

“En México nos faltan manos y voluntad para terminar con esa masacre que nos está quitando a nuestros hijos”, subrayó.

En su publicación, adjuntó un video en el que Gerardo Fernández Noroña insiste en que la invitación de los Emiratos no viola ninguna ley y defiende su viaje a Palestina al reiterar que “es importante la solidaridad que puedo expresar”.

También compartió una imagen con los detalles de la jornada de búsqueda programada del 25 al 30 de octubre, para localizar a Alejandro Guadalupe Islas Flores, uno de los hijos de Ceci Flores, desaparecido el 30 de octubre de 2015 en Juan José Ríos, Sinaloa.

