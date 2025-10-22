Avanza construcción ferroviaria en México; ‘hay recuso económico y de trabajo’ afirma gobierno

Al presentar los avances del proyecto de recuperación ferroviaria echado a andar por el Gobierno de México, el comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, aseguró que se cuentan con los recursos económicos y la fuerza de trabajo para concretar las obras y por ello no se advierte, hasta ahora, algún obstáculo que impida cumplir con el proyecto que se les ha encomendado.

“En todos los proyectos hay ingeniería, en todos tenemos personal, maquinaria, insumos estratégicos, tenemos dirección, tenemos recursos y no vemos un óbice que nos pueda detener, salvo seguir haciendo el trabajo y pedirle la colaboración de la ciudadanía que, pues bueno, ocasionamos unas molestias durante la construcción, pero es para el beneficio de todos”, dijo.

Recordó que tienen a su cargo las obras para los tramos que irán de la Ciudad de México a Pachuca, de la Ciudad de México hacia Querétaro, así como tramos de Querétaro a Irapuato y el de Saltillo-Nuevo Laredo.

Primer tramo al 10%

Sobre el primero, mencionó que el avance del primer tramo, México - Pachuca, ya se encuentra en diez por ciento y aseguró que en próximos días ya se comenzará a ver el montaje de lo que serán las vías. Afirmó que la obra contempla permitir el flujo hídrico y evitar inundaciones.

Para ejecutar los trabajos de la manera más rápida posible, se mantienen trabajos en diez frentes de trabajo para atender todos los puntos necesarios, con el que se ha dado empleo a ocho mil 288 personas y estos continuarán creciendo.

Respecto a la vía hacia Querétaro, detalló que habrá 116 km de vías nuevas que ayudarán a incrementar la velocidad para los pasajeros que se atenderán.

Para también cumplir las obras a tiempo se han integrado 14 frentes de obra que trabajan simultáneamente, de los que 12 se dedican a la obra pesada y los dos restantes, a la ingeniería. Para esto se han generado 8 mil 416 empleos.

Al ahondar en la ingeniería básica, que es a partir de la cual se determinan los estudios de obra, especificó que los avances están por arriba del 94 por ciento en los cuatro tramos.

Enfatizó que se mantiene comunicación en todos los frentes de trabajo con el norte del país para que las obras se hagan dentro de los mismos términos, con lo cual se busca que las obras de mantenimiento hacia el futuro resulten más económicas al gobierno.

Recordó que también se hacen cargo del Tren Maya en cuanto a las obras para el servicio de carga.

Especificó que ya se construye la primera fase de carga en la terminal Palenque, Poxilá, Progreso y Cancún, donde ya se ha realizado el despalme, conformación de terracerías para vialidad y desplante de edificios.

Aseguró que se han cumplido con las manifestaciones de impacto ambiental.

Anunció que el 5 de diciembre ya estará conectado el tramo del Istmo de Tehuantepec a Palenque, Chiapas.

