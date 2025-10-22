Harfuch lleva al Senado la guerra contra el huachicol: 98 millones de litros asegurados en un año

Con el aseguramiento de más de 98 millones de litros de hidrocarburo en 26 entidades del país —una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado—, así como los avances en la consolidación de la Guardia Nacional y el fortalecimiento de la inteligencia e investigación, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, compareció ante el Senado como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno.

“El mercado ilícito de hidrocarburos es considerado un delito de alto impacto; su atención es prioritaria para proteger la seguridad energética y la economía nacional”, afirmó García Harfuch, arropado por senadoras de la Cuarta Transformación y de la oposición, además de senadores.

Omar García Harfuch este miércoles en el Senado. ı Foto: Captura de pantalla.

“En este primer año de gobierno —dijo— se han asegurado más de 98 millones de litros de hidrocarburo en 26 entidades del país”. Entre los estados se encuentra:

Aguascalientes

Baja California

Campeche

Ciudad de México

Coahuila

Estado de México

Guanajuato

Hidalgo

Jalisco

Puebla

Sonora

Tabasco

Veracruz

Zacatecas

También detalló que como parte de la estrategia en contra del huachicol se han localizado y clausurado mil 938 tomas clandestinas; así como se han asegurado tres mil 80 contenedores, mil 656 tractocamiones, mil 433 bidones y 129 ferrotanques asegurados, utilizados para la sustracción y transporte ilegal de combustible.

Con un pleno del Senado que escuchó con atención tanto del bloque de la Cuarta Transformación como de la oposición, García Harfuch destacó que estos resultados se lograron gracias a la coordinación entre la SSPC, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y otras dependencias.

El secretario narró uno de los casos más emblemáticos: una red desmantelada en Tampico, Tamaulipas, donde, en coordinación con la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, se decomisaron diez millones de litros de diésel.

“En esa operación fueron detenidas quince personas, entre ellas empresarios y servidores públicos vinculados con el mercado ilegal de combustibles”, relató. Las detenciones simultáneas en Ciudad de México, Nuevo León y Veracruz mostraron —añadió— “cómo las estructuras del robo se sostenían con documentación apócrifa y la complicidad de empresas de transporte”.

Reconoció la labor de la Marina, del Ejército y de la Guardia Nacional, así como la coordinación con las fiscalías estatales, al destacar que en zonas donde el robo de combustible financiaba células delictivas, los homicidios dolosos han disminuido de manera notable.

Recordó que en 2018 se registraban en promedio 969 delitos diarios, mientras que en lo que va de 2025 la cifra se redujo a 524, el nivel más bajo de la última década.

Para el secretario, la clave está en la presencia territorial. Aseguró que “la seguridad se construye desde el territorio, con inteligencia y coordinación”, insistió, al describir cómo los gabinetes de seguridad locales se convirtieron en el puente entre la estrategia nacional y la acción concreta en municipios con alta incidencia.

Durante su intervención, también destacó que la Guardia Nacional se ha convertido en el pilar operativo de la Estrategia Nacional de Seguridad, con más de 133 mil elementos desplegados en todo el país. “La Guardia Nacional es hoy una institución ejemplar que protege territorios donde las policías locales aún no cuentan con la fortaleza necesaria”, afirmó ante los senadores.

Subrayó que la profesionalización de esta corporación ha permitido resultados medibles, como la disminución de 27 por ciento en el robo a autotransporte y el incremento de 61 por ciento en la recuperación de vehículos de carga, gracias a la Estrategia Balam, que opera en 22 tramos carreteros de 12 estados.

En el terreno de la inteligencia y la investigación, Harfuch aseguró que el país cuenta hoy con mayores capacidades tecnológicas y humanas para identificar a los principales generadores de violencia. Explicó que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) duplicó su capacidad operativa, al pasar de mil 500 a 3 mil 200 canales de soporte, lo que ha permitido aumentar en 240 por ciento la eficiencia en el análisis de amenazas y la identificación de objetivos prioritarios.

“La inteligencia del Estado mexicano se moderniza y se fortalece; ahora es más precisa y está al servicio de la paz”, sostuvo.

Además anunció que ya se formaron dos generaciones de cadetes en la recién creada Academia Nacional de Seguridad Pública, especializada en la formación de agentes de investigación e inteligencia.

Paralelamente, avanza la construcción del Centro de Capacitación Táctica Avanzada, donde se entrenará a la Unidad Nacional de Operaciones Especiales. Con ello, afirmó, se busca profesionalizar desde la base la labor policial y garantizar que las operaciones se realicen con eficacia, rigor técnico y respeto a los derechos humanos.

Reiteró que “sin policías dignos y capacitados, no hay seguridad posible”, dijo, antes de explicar que la capacitación y la inteligencia son ahora los dos motores del combate al robo de hidrocarburos y de la atención a las causas de violencia del país.

En ese punto de su exposición, Harfuch hiló estos puntos con otras operaciones de alto impacto: la destrucción de mil 597 laboratorios de metanfetaminas, el aseguramiento de 288 toneladas de droga y las 48 toneladas de cocaína decomisadas en altamar. “Cada litro de combustible y cada kilo de droga asegurado representa un golpe a las finanzas del crimen”, sostuvo.

Culminó su participación cuando hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas y a la Presidenta Claudia Sheinbaum por “la oportunidad de servir al pueblo de México” y aseguró que “la paz de la nación es responsabilidad del Estado y la vamos a cumplir”.

MSL