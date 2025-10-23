ASF detecta que 9 de cada 10 pesos no aclarados corresponden a gasto de salud en estados

Las auditorías son entregadas por informes especiales por parte de la ASF.

En la segunda entrega del informe individual de auditoría correspondiente a la Cuenta Pública 2024, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, detalló que nueve de cada 10 pesos no aclarados corresponden al gasto de los estados, ejercido particularmente en el gasto de salud y en obras de infraestructura para comunidades marginadas.

De acuerdo con la ASF, se detectaron daños a las arcas públicas por más de cinco mil 100 millones de pesos en el gasto de la cuenta pública de 2024.

“En las auditorías de esta segunda entrega se determinó un monto pendiente de aclarar por más de cinco mil 100 millones de pesos, de los cuales el 11 por ciento corresponde a entes del gobierno federal y el 89 por ciento fue determinado a las entidades federativas”, indicó Colmenares.

Estados concentran irregularidades en salud y obra pública

Además, en la entrega del Segundo Informe de la Cuenta Pública 2024, la ASF detectó que los estados concentran irregularidades por más del 35 por ciento de 4,600 millones de pesos que están pendientes de aclarar como parte de las revisiones al uso de recursos en el rubro de salud.

La ASF detalló que el uso de recursos públicos por aclarar asciende a 5,161.3 millones de pesos, aunque subrayó que hasta ahora se han podido recuperar poco más de mil 38 millones de pesos.

Este hallazgo evidencia que las entidades federativas tienen un papel preponderante en los montos pendientes de aclaración, especialmente en áreas críticas como salud y obras de infraestructura que impactan directamente en la población más vulnerable.

El auditor superior reiteró la importancia de fortalecer los mecanismos de transparencia y fiscalización, con el objetivo de garantizar que los recursos públicos destinados a la atención de servicios básicos y obras prioritarias sean utilizados de manera eficiente y sin irregularidades.

La ASF enfatizó que continuará con las auditorías correspondientes, supervisando tanto a los gobiernos estatales como a las dependencias federales, para asegurar que los fondos públicos sean administrados de manera responsable y que los daños detectados puedan ser recuperados a la brevedad.

