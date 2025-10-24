SICT da reporte, en Mañanera de CSP, sobre avances de la atención a la emergencia por las lluvias en 5 estados

Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ofreció este viernes 24 de octubre el reporte oficial de atención por las lluvias en cinco estados de la República, de principios del actual mes.

En la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario de la SICT señaló que mil 206 de mil 394 escuelas de los estados afectados han sido atendidas. 342,672 despensas han sido entregadas; 333,811 vacunas aplicadas en las zonas afectadas.

Y mencionó que hay 53 mil 215 personas atendiendo la emergencia, parte de Sedena, Semar, CFE, Bienestar, Salud, Conagua, entre otras. En un breve conteo dijo que en Hidalgo se ha restablecido el paso en 124 de 184 localidades con la liberación de 216 caminos, en Puebla se ha restablecido el paso en 29 de 32 localidades con la liberación de 43 caminos y en Veracruz se ha restablecido el paso en 28 de 51 localidades con la liberación de 45 caminos.

Al tomar la palabra Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, dio a conocer que se han evacuado a 431 personas en puentes aéreos en Hidalgo, Veracruz y Puebla; se han realizado 844 operaciones aéreas, se han desasolvado 5 mil 62 viviendas.

“El pasado jueves terminó la entrega de despensas de emergencia en SLP, Querétaro, Veracruz y Puebla y dio inicio a la distribución de despesas basadas en los censos que han realizado los servidores de la nación en esos estados. Hidalgo está pendiente porque aún hay muchas comunidades incomunicadas”, dijo.

Y aprovecho para hacer un reconocimiento al trabajo que ha realizado las personas de la Sedena, por la aplicación del Plan DNIII-E.

