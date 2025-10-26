Huracán ‘Melissa’ EN VIVO: sigue aquí el avance del huracán

Además del frente frío, también se esperan lluvias puntuales y chubascos, y de igual forma continúa la temporada de huracanes en México, por lo que al momento se mantiene en observación el huracán Melissa.

Este domingo el frente frío número 10 se extenderá en el área noreste del país, y además tendrá interacción con la corriente en chorro subtropical con una vaguada en niveles altos de la atmósfera.

Se esperan lluvias aisladas, lluvias putuales y chubascos en algunps estados del país, y además también se tienen previstos algunos oleajes altos.

¿En qué estados habrá lluvia y oleaje alto?

Debido a esto, habrá lluvias aisladas en Nuevo León y en Tamaulipas, además de vientos fuertes que tendrán rachas de 30 a 45 kilómetros por hora en el noreste del país.

La onda tropical número 39 se desplaza al sur de las costas de Michoacán y Jalisco, y se tiene previsto que esta onda continúe su desplazamiento hacia el oeste, con lo que dejará de afectar al país al final de este domingo.

Habrá una entrada de aire húmero del mar Caribe y Golfo de México, lo que dará paso a lluvias puntuales fuertes en Chiapas, además de lluvias y chubascos en el Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y zonas de Veracruz.

Esta entrada de aire húmedo también generará lluvias aisladas en Puebla, Hidalgo, Morelos, Estado de México y San Luis Potosí.

En cuanto al oleaje en las costas, se espera que en Baja California y Baja California Sur las olas alcancen de 2 a 3 metros de altura, mientras que en Yucatán y Quintana Roo se espera que alcancen de 1.5 a 2.5 metros de altura.

¿Cuál es la trayectoria en vivo del huracán Melissa?

El huracán Melissa se mantiene en la categoría 4 de en la escala de Saffir-Simpson, de acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (SMN Conagua).

Asimismo, la institución precisó que el centro de Melissa está a 180 kilómetros al sur de Kingston, Jamaica y a mil 200 kilómetros al este-sureste de Cancún, Quintana Roo.

🌀 Este domingo, #Melissa se mantiene como #Huracán de categoría 4 en la escala #SaffirSimpson muy cercano a #Jamaica. El sistema no representa riesgo para #México. pic.twitter.com/hLVllBwXWZ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 26, 2025

En cuanto a viento, se presentan máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora, con rachas de 270 kilómetros por hora, y se desplaza hacia el oeste a 6 kilómetros por hora.

De acuerdo con el SMN de la Conagua, debido a la distancia que tiene el huracán Melissa hasta el momento no presenta peligro para México, sin embargo, es importante mantenerse informado sobre los pronósticos actualizados.

Trayectoria del huracán Melissa ı Foto: Windy