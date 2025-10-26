Por huracán Melissa la SRE dará atención consular a mexicanos que se encuentren en Jamaica

El huracán Melissa se intensificó este domingo, con lo que pasó a ser un huracán categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, y actualmente el centro de este se encuentra a 180 kilómetros al sur de Kingston, Jamaica.

De acuerdo con el Sistema Metereológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (SMN Conagua), hasta el momento el huracán Melissa no representa un peligro para México.

Debido a la actual ubicación del huracán Melissa y el desplazamiento que tiene actualmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dará atención consular a los mexicanos que se encuentren en Jamaica

La SRE realizó una publicación para recordar el número de teléfono de emergencia de la Embajada de México en Jamaica y Las Bahamas, con la finalidad de que los mexicanos que se encuentren en dicho país puedan comunicarse.

El número de teléfono de emergencia la Embajada de México en Jamaica y Las Bahamas es el +1 (876) 832-8711, el cual estará recibiendo mensajes vía WhatsApp las 24 horas de las y los mexicanos que se encuentren en dicho país.

Asimismo, la Embajada de México en Jamaica informó desde el 24 de octubre pasado que las autoridades del país del Caribe se mantienen alerta incluso antes de que la tormenta tropical Melissa escala a huracán.

“Asimismo, recomendamos permanecer alerta de las notificaciones e instrucciones de cuidado y prevención de las autoridades locales, así como de las redes sociales de nuestra embajada en Kingston.” se lee en la publicación de la SRE.

Mediante la cuenta de X de la Embajada de México en Jamaica y Las Bahamas se están dando a conocer las actualizaciones de la trayectoria del huracán Melissa.

De acuerdo con la última publicación que compartieron, el huracán Melissa se está moviendo lentamente hacia el oeste, y se estima que este toque tierra en Jamaica el día martes.

Huracán Melissa en Jamaica ı Foto: X: @weatherjamaica

Medidas preventivas ante el huracán Melissa en Jamaica

Debido a la trayectoria del huracán Melissa, en Jamaica se están tomando medidas preventivas y se están compartiendo números de emergencia y direcciones de hospitales.

De igual manera se cuenta con direcciones y números de emergencia de servicios familiares y protección de menores, la unidad de terremotos, la Unidad de Gestión de Desastres, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social