Bloqueo de vialidades en la carretera México-Texcoco por piperos

Desde las primeras horas de la mañana de este lunes se detectaron bloqueos realizados en la carretera México-Texcoco por habitantes de esta zona y por piperos que se manifestaron ante el reciente cierre de pozos de agua.

Los reportes indican que este bloque comenzó a la altura del municipio de Chicoloapan en la carretera México-Texcoco con un grupo de aproximadamente 50 personas, mientras que en a la altura de Lechería-Texcoco con dirección a López Portillo también se registró la presencia de manifestantes.

Sin embargo, esta no es la primera manifestación que se realiza, ya que el pasado 24 de octubre decenas de conductores de pipas de agua realizaron el cierre de vialidades a la altura de la avenida Luis Donaldo Colosio de Texcoco.

Los manifestantes piden que se liberen de manera inmediata los pozos de agua que fueron clausurados, y señalan que no están realizando actividades ilícitas.

Asimismo, señalan que estos cierres de presuntos pozos ilegales no solamente afecta a quienes se dedican a transportar y comercializar agua, sino que también afecta a hispotales, casas y escuelas.

Bloqueo vial por manifestación de piperos ı Foto: Redes Sociales

¿Por qué se están manifestando los piperos?

Los conductores de pipas de agua y los comerciantes de establecimientos dedicados a la potabilización y venta de agua se manifestaron este lunes debido a que recientemente se cerraron algunos pozos de agua.

Estos cierres de pozos han afectado a los piperos, quienes señalan que ellos no son huachicoleros de agua ya que únicamente transportan el líquido, y también a los comercios que se dedican a la venta y suministro de este recurso.

Los manifestantes piden a las autoridades una solución a este problema, y resaltan que en caso de no llegar a una resolución, los bloqueos viales continuarán en todos los distintos puntos del Estado de México.

Pancartas de protestas de piperos ı Foto: Redes Sociales

Dichos pozos de agua presuntamente eran ilegales, por lo que autoridades del Estado de México realizaron el cierre y desarticulación de una presunta cadena ilegal de comercio de agua el pasado viernes 24 de octubre.

La operación Caudal se llevó a cabo en 48 municipios del Estado de México, y en esta participaron la Fiscalía del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría d Marina, la Guardia Nacional, y la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

De acuerdo con la información de la Fiscalía del Estado de México, este operativo intervino en más de 190 pozos y tomas de agua en las que se extraía agua de manera ilegal.

Asimismo, señalaron que estos estaban relacionados con “explotación, distribución, acaparamiento y venta ilegal del vital líquido”, y se precisó que la Operación Caudal no afectó a los pozos que son oficiales.