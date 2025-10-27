Bloqueo en Ecatepec hoy por manifestación de piperos

Desde aproximadamente las 6:00 horas de este lunes se desató un caos vial en distintos puntos del Estado de México, el cuál se desató debido a manifestaciones de piperos y dueños de establecimietos purificadores de agua.

Los conductores de pipas realizan manifestaciones y bloqueos viales luego de los cierres de pozos de agua que presuntamente eran ilegales, y debido a que los piperos fueron señalados por presunto huachicoleo de agua.

En días pasados las fiscalías habrían realizado operativos, en los que se desarticuló una presunta red de operación de pozos de agua y transportación ilegal de la misma, por lo que los piperos realizan bloqueos este lunes.

Los bloqueos de vialidades están en distintos puntos del Estado de México, con lo que miles de conductores se han visto afectados en su tránsito por estas vialidades cerradas.

Ante este bloqueo, que fue creciendo al pasar de las horas, en redes sociales se han visto imágenes y videos en las que tanto los conductores de autos particulares como personas que iban a bordo de unidades de transporte público deciden regresar al no avanzar del punto en el que se encontraban.

Estos bloqueos en distintas vialidades realizados por conductores de pipas y por dueños de purificadoras de agua, quienes colocaron garrafones de agua en el suelo a la altura de la escultura de El Vigilante, que se encuentra en Ecatepec de Morelos en dirección a Indios Verdes.

Los manifestantes portan carteles en los que señalan que fueron acusados de transportar ilegalmente el agua, aclaran que no son huachicoleros, piden el apoyo de la ciudadanía, y exigen una solución ante este problema.

Asimismo, los manifestantes colocaron carteles en las pipas y camiones, en los que señalan que se dejó suministrar agua por órdenes del gobierno, y piden una audiencia con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

Bloqueo de vialidades por manifestación de piperos ı Foto: Redes Sociales

Vialidades bloqueadas por piperos en Ecatepec

En el Estado de México se realizaron bloqueos en distintos puntos, entre los que se encuentran los siguientes: