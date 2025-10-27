FGR recupera casa ligada a Los Chapitos

La FGR vinculó a proceso a Carlos Tomás Díaz Rodríguez, alias “El licenciado Tomasin” o “El 12”, presunto líder de “La Barredora”, por operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

La Fiscalía General de la República (FGR) logró una sentencia favorable para la extinción de dominio de un inmueble valorado en 4.3 millones de pesos ubicado en Culiacán, Sinaloa, ligada a la operación de Los Chapitos, célula del Cártel de Sinaloa.

A través de la Fiscalía Especial en Materia de Extinción de Dominio (FEMED), la FGR informó que el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio declaró procedente la acción para transferir la propiedad al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

Según diversos reportes previos, el lugar era utilizado por Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, quien fuera jefe de sicarios de los hijos de El Chapo Guzmán, fundador del Cártel de Sinaloa.

La propiedad formaba parte de una investigación iniciada por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y secuestro, resultado de los trabajos de coordinación entre autoridades de México y EU, en los que se informó que varias personas fueron secuestradas en dicha entidad.

Con esta resolución judicial, la FGR reafirmó la política de recuperación de bienes obtenidos de manera ilícita, y reiteró que seguirá promoviendo acciones para privar a las organizaciones criminales de su capacidad económica y logística.