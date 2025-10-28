Avanza en comisiones del Senado paquete fiscal con impuesto a bebidas azucaradas y videojuegos

Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República aprobaron este martes los dictámenes correspondientes al Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Derechos, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y la Ley de Ingresos 2026, que en conjunto conforman el paquete fiscal del próximo año.

Durante una sesión extraordinaria, los dictámenes fueron avalados con votaciones divididas: el Código Fiscal obtuvo 21 votos a favor y 8 en contra; la Ley de Derechos, 20 a favor y 8 en contra; el IEPS, 20 a favor y 8 en contra; y la Ley de Ingresos, 21 a favor y 8 en contra. La mayoría fue respaldada por los senadores de Morena y sus aliados del PT y PVEM, mientras que PAN, PRI y MC votaron en contra.

Además, en la sesión de este martes, los senadores subieron al Pleno las minutas correspondientes al Código Fiscal, Ley de Derechos y lo correspondiente al IEPS.

De acuerdo con el calendario legislativo, el Pleno discutirá este martes el Código Fiscal y la Ley de Derechos, mientras que el 29 de octubre se prevé la votación del IEPS y la Ley de Ingresos de la Federación 2026, que deberán aprobarse sin cambios de fondo respecto a la minuta enviada por la Cámara de Diputados.

La Ley de Ingresos 2026 proyecta una recaudación total de 10 billones 193 mil 683 millones de pesos, cifra que representa un incremento de 891 mil 667 millones de pesos respecto al ejercicio de 2025. Dentro de este monto, los ingresos petroleros se estiman en 1 billón 204 mil 200 millones de pesos, es decir, 62 mil 256 millones más que el año anterior.

En cuanto al IEPS, los ajustes más relevantes contemplan incrementos a productos como bebidas azucaradas, cigarros y videojuegos con contenido violento, además de juegos y sorteos.

Para las bebidas saborizadas, la cuota específica por litro pasará de 1.6451 pesos en 2025 a 3.0818 pesos en 2026, con el fin de reducir su consumo e incluir a las que contienen edulcorantes añadidos.

El impuesto aplicable a cigarros, puros y otros tabacos labrados se elevará del 160 al 200 por ciento, mientras que para los productos hechos a mano aumentará del 30.4 al 32 por ciento. Además, la cuota por cigarro crecerá de manera gradual: 0.8516 pesos en 2026 hasta 1.1584 pesos en 2030.

Respecto a los videojuegos con contenido violento o para adultos, se aplicará un impuesto del 8 por cento, tanto para los formatos físicos como para los servicios digitales que permitan acceso o descarga.

La Ley Federal de Derechos 2026 busca actualizar las tarifas y cuotas para reflejar el costo real de los servicios públicos y armonizar la norma con reformas recientes. Incluye ajustes en las cuotas migratorias, un aumento de 14.2 por ciento para visitantes sin permiso de trabajo y 100 por ciento para residentes temporales, además de descuentos del 50 por ciento para casos especiales como reunificación familiar o invitaciones culturales. También se actualizarán las tarifas en materia sanitaria, aeronáutica, fitosanitaria y zoosanitaria.

Por su parte, el Código Fiscal de la Federación incorpora sanciones más severas contra factureras, operaciones simuladas y uso indebido de sellos digitales, además de permitir a las autoridades fiscales el monitoreo en tiempo real de las plataformas digitales. La iniciativa adiciona el artículo 30-B, que obligará a los prestadores de servicios digitales a otorgar acceso permanente a sus registros para verificar sus operaciones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr