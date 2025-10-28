Gabinete de Seguridad refuerza acciones en Michoacán tras asesinato de líder limonero

Omar García Harfuch encabezó la reunión del Gabinete de Seguridad con productores en Apatzingán.

El Gabinete de Seguridad federal sostuvo una reunión con productores de limón en Michoacán, con el fin de escuchar sus inquietudes y fortalecer acciones contra los delitos de extorsión y cobro de piso, informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El funcionario señaló que el encuentro tuvo como propósito “fortalecer las acciones conjuntas frente a los delitos de extorsión y cobro de piso”, y afirmó que el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo “no quedará impune”.

A través de sus redes sociales, García Harfuch precisó que la reunión se realizó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, y que estuvo acompañado por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo. También participaron el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y diversas autoridades locales, en un encuentro celebrado en Apatzingán, Michoacán.

El titular de la SSPC subrayó que con esta reunión “se reforzarán las operaciones conjuntas del Gabinete de Seguridad federal, la Fiscalía de Michoacán y la Secretaría de Seguridad estatal”, además de las acciones de investigación e inteligencia para proteger al sector productivo y detener a quienes amenacen la paz en la entidad.

La reunión se llevó a cabo a puerta cerrada en las instalaciones de la 43 Zona Militar con sede en Apatzingán, las cuales fueron resguardadas por un fuerte dispositivo de seguridad.

El encuentro ocurre tras el homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero de la región, caso en el que —según Harfuch— ya existe un “avance importante” en las indagatorias y se han realizado detenciones relacionadas con el crimen.

