INE detecta afiliaciones indebidas de partidos; propone sanciones millonarias

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un paquete de anteproyectos de resolución que abarca 129 procedimientos ordinarios sancionadores (POS) acumulados entre 2021 y 2025, los cuales incluyen presuntas afiliaciones indebidas y otras irregularidades cometidas por partidos políticos.

De aprobarse estos procedimientos por parte del Consejo General del INE, las sanciones propuestas alcanzarían un monto acumulado de 34.3 millones de pesos, informó el presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, Arturo Castillo Loza, quien destacó el esfuerzo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) por avanzar en el rezago de estos procedimientos.

El análisis de la Comisión identificó 119 casos relacionados con presuntas afiliaciones indebidas que involucran a 897 personas. De este universo, 24 personas se desistieron, por lo que se propone el sobreseimiento de sus casos.

Para 561 personas no se acreditó la infracción, ya que los partidos políticos presentaron documentos que demuestran su voluntad de afiliarse. Sin embargo, en 310 casos se propone tener por acreditada la infracción por el uso indebido de datos personales y la vulneración al derecho de libre afiliación.

En estos últimos casos, se propone imponer multas a los partidos políticos involucrados, toda vez que no presentaron pruebas válidas de consentimiento o las mismas tenían inconsistencias. Cinco personas fueron escindidas de este análisis, ya que corresponden a otros proyectos.

Los anteproyectos también abordaron asuntos específicos como el registro indebido de representantes de casilla del Partido del Trabajo (PT). En un caso se propone sobreseer el asunto por desistimiento y, en otro, aplicar una sanción económica por no acreditar la voluntad del ciudadano.

Además, en la vista dada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP), se acreditó la infracción del partido Movimiento Ciudadano por omitir información sobre el género de las candidaturas para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y las gubernaturas de Jalisco, Yucatán, Tabasco y Veracruz, en las fechas establecidas por acuerdo del Consejo General. Por esta omisión, se propone imponer una amonestación pública al partido.

Los anteproyectos aprobados por la Comisión de Quejas y Denuncias serán presentados ante el Consejo General del INE en su próxima sesión para su votación definitiva.

Por unanimidad de votos, los integrantes del colegiado reservaron ocho casos para votación diferenciada, proponiendo cambiar el sentido de la resolución al considerar actualizada la caducidad de la potestad sancionadora del INE respecto a los sujetos materia de los procedimientos, al haber transcurrido más de dos años sin resolución.

Esta determinación se sustenta en la jurisprudencia 9/2018 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Asimismo, se acordó dar vista a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos para que inicie el procedimiento que corresponda y, en su caso, valore si procede dar vista al Órgano Interno de Control (OIC) para que determine lo que a derecho convenga en los casos de dilación en la resolución de estos asuntos.

MSL