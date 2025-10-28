México pedirá a EU deportación de Álvarez Puga; corresponde a FGR informar, aclara Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su gobierno buscará la entrega a México del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, quien fue detenido en Estados Unidos por autoridades migratorias.

El empresario enfrenta en territorio mexicano una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, presuntamente vinculadas con desvíos millonarios del erario federal.

Víctor Manuel Álvarez Puga con su esposa Inés Gomez Mont, en foto de archivo. ı Foto: Especial

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que solicitó al Gabinete de Seguridad un informe detallado sobre el caso.

Estamos esperando toda la información de la Fiscalía, lo pregunté hoy en la mañana y espero que en unas horas podamos tenerla completa Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Añadió que la Fiscalía General de la República (FGR) es la institución responsable del proceso y que será esta autoridad la que determine si se pedirá la extradición o procederá la deportación desde Estados Unidos.

De acuerdo con reportes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Álvarez Puga se encuentra retenido en el Centro de Procesamiento de Servicios de Krome North, en Florida, un centro federal destinado a personas sujetas a procedimientos migratorios.

Según medios estadounidenses, la detención se habría realizado en Miami por un asunto migratorio, sin que hasta el momento se haya precisado si fue por una orden judicial o por un control de rutina.

El empresario, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, es prófugo de la justicia mexicana desde septiembre de 2021, cuando un juez federal liberó órdenes de aprehensión contra ambos por presunto lavado de dinero y desvío de recursos relacionados con contratos irregulares en la construcción de cárceles federales. Desde entonces, la FGR mantiene abierta la investigación en su contra.

Al respecto, Sheinbaum reiteró que su gobierno colaborará con la FGR para obtener la extradición y que se mantendrá comunicación con las autoridades estadounidenses. “La idea es que se envíe a México”, subrayó la presidenta.

