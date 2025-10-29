Senadoras exigen disculpa pública de Taibo II por comentarios sobre literatura escrita por mujeres

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado, Malú Micher, exhortó al director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, a ofrecer una disculpa pública por los comentarios que emitió sobre la literatura escrita por mujeres, los cuales calificó como “machistas, sesgados y ofensivos”.

La legisladora morenista lamentó las declaraciones del escritor, quien la semana pasada afirmó:

Bueno, sí sé de un poemario escrito por una mujer, horriblemente asqueroso de malo, ¿por el hecho de ser escrito por una mujer?, no merece que se lo mandemos a una sala comunitaria a mitad de Guanajuato, mano Paco Ignacio Taibo II



Micher consideró que este tipo de expresiones minimizan y desvalorizan el trabajo de las escritoras, además de reproducir estereotipos que históricamente han invisibilizado la producción literaria femenina. “Paco debe aprender a reconocer el aporte de las mujeres en la literatura. No era necesaria esa respuesta y muchas nos sentimos ofendidas”, señaló.

La senadora insistió en que, aunque el funcionario no haya tenido la intención de agraviar, sus palabras resultaron misóginas y despectivas, por lo que debe rectificar. “Tiene que ofrecer una disculpa pública. No se trata de castigar a nadie, sino de reconocer el talento de las mujeres que han contribuido a la cultura y las letras”, subrayó.

🚨 Al hablar de un plan para el fomento a la lectura en América Latina, el director del @FCEMexico, Paco Ignacio Taibo II, hizo este lamentable comentario al responder por qué no se visibiliza a autoras mujeres.



Sheinbaum intentó componerle…



pic.twitter.com/pHh0oTlQ1A — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) October 23, 2025

Asimismo, Micher propuso que la Secretaría de Cultura y sus contrapartes estatales impulsen políticas para visibilizar la obra de autoras mexicanas, mediante programas de promoción, investigación y publicación. “Es momento de reivindicar el papel de las mujeres en las artes. Paco Ignacio Taibo II ha sido un gran promotor de la lectura, pero también debe serlo del respeto y la equidad”, concluyó.

Por su parte, la senadora Carolina Viggiano, del PRI, consideró “lamentable” que una figura pública al frente de una institución cultural tan importante incurra en ese tipo de comentarios.

“La presidenta solo se rio, y no creo que el tema mereciera una risa. Es muy preocupante que quien encabeza el Fondo de Cultura Económica tenga esta visión. Debería disculparse y renunciar; no es la primera vez que tiene una expresión de ese tipo”, sostuvo. Viggiano añadió que el episodio demuestra que “falta más educación y cultura para entender la igualdad”.

Mientras tanto, la senadora Alejandra Barrales, del Movimiento Ciudadano, coincidió en que las palabras del escritor son preocupantes, particularmente por provenir de quien está llamado a promover la cultura y la inclusión.

“Es lamentable que escuchemos esto en voz de quien está supuesto a promover la cultura en el país. Nos preocupa por el mensaje que envía y porque, si no hay medidas, no sería una señal positiva del gobierno”, señaló.

Barrales sostuvo que el incidente refleja resistencias persistentes en ciertos sectores para reconocer el papel creciente de las mujeres en la vida pública y cultural, y llamó a que Taibo II “rectifique” y ofrezca una disculpa, además de que el gobierno federal establezca medidas claras para garantizar la equidad en el ámbito cultural.

Paco Ignacio Taibo II, en una foto de archivo ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT