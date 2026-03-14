Muere Juan José González Mijares, exembajador de México en Jamaica y Argelia, a los 70 años

Juan José González Mijares, quien fuera Embajador de México en Jamaica de 2018 a 2025.

Juan José González Mijares, quien fue parte del Servicio Exterior Mexicano (SEM) desde 1990 y fue Embajador de nuestro país en Jamaica y Argelia, falleció el viernes 13 de marzo a los 70 años de edad, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

A través de una publicación en redes sociales, la cancillería informó la muerte de González Mijares, y expresó sus condolencias a familiares y cercanos por la pérdida.

La @SRE_mx lamenta profundamente el fallecimiento del embajador en retiro Juan José González Mijares [...] Extendemos nuestras más sentidas condolencias a familiares, amistades y colegas por la irreparable pérdida Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)



La cancillería recordó que González Mijares se desempeñó como integrante del SEM por más de tres décadas y ocupó varios cargos diplomáticos en Jamaica, Argelia, Francia, Bélgica, Suecia, entre otros países.

La @SRE_mx lamenta profundamente el fallecimiento del embajador en retiro Juan José González Mijares, quien se desempeñó como integrante del Servicio Exterior Mexicano por más de tres décadas, ocupando destacados cargos en Jamaica, Argelia, Francia, Bélgica, Suecia, entre otros.… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 14, 2026

La Embajada de México en Jamaica, de la cual González Mijares fue titular, se sumó a las condolencias y expresó solidaridad con familiares y cercanos.

Sus compañeros y amigos de esta Representación Diplomática, expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, y nos solidarizamos por la lamentable pérdida. Embajada de México en Jamaica



Recordaremos con mucho aprecio su alegría y su amor a la vida, a México y a Jamaica Embajada de México en Jamaica



Con mucho pesar la Embajada de México en Jamaica comunica el fallecimiento del Embajador Juan José González Mijares, Embajador de México en Jamaica de marzo de 2018 hasta su retiro en enero de 2025, ocurrido el día de hoy (13mar26).



Sus compañeros y amigos de esta Representación… pic.twitter.com/AyLJzpEfF5 — Embassy of Mexico in Jamaica (@EmbaMexJam) March 13, 2026

¿Quién era Juan José González, exembajador de México en Jamaica y otros países?

Juan José González, nacido el 1 de mayo de 1955 en la Ciudad de México, estudió Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y se especializó en Sociología Política por la Universidad de Cambridge, en Reino Unido.

Ingresó al SEM en 1990, desde donde ocupó varios cargos diplomáticos en diferentes representaciones consulares, aunque los más destacados fueron las dos Embajadas de las cuales fue titular.

Embajador en Jamaica (2018 – 2025) : Fungió como titular de la misión en Kingston, con concurrencia ante la Mancomunidad de las Bahamas

Embajador en Argelia (2013 – 2018): Fue el representante residente en Argel, con concurrencias ante Libia, Mauritania y Túnez

Al interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, González Mijares ocupó cargos como:

Director General Adjunto en la Dirección General de Organismos Económicos Regionales y Multilaterales

Asesor en la Subsecretaría de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional

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