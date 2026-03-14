Sheinbaum inaugura Centro LIBRE en Ixtlán del Río; suman 17 en Nayarit y prevén abrir 3 más en abril

Presidenta Claudia Sheinbaum convive con habitantes de Nayarit durante su gira de trabajo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este sábado la inauguración de un Centro LIBRE en el municipio de Ixtlán del Río, en Nayarit, donde recordó que en México gobierna el pueblo y las mujeres.

“Ayer dije: ‘¿Quién gobierna México?’ Porque luego andan diciendo que otros gobiernan México. No. En México gobierna el pueblo, pero también gobernamos las mujeres”, afirmó.

Explicó que los Centros LIBRE son un espacio para que mujeres reciban asesoría jurídica, psicológica o simplemente participen en cursos, talleres o clubs de lectura. La meta, recordó, es contar con uno en cada municipio del país.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Resultados del Gana Gato 2983 del 14 de marzo del 2026

Al centro, la Presidenta Claudia Sheinbaum; a la izquierda, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. ı Foto: Cortesía

Agregó que en estos espacios también se construyen las Redes de Mujeres Tejedoras de la Patria, que sirve como grupos de apoyo para las mujeres que lo necesiten y son vínculo con el Gobierno de México para atender diversas problemáticas.

Señaló que otros de los programas impulsados por su administración es la Pensión Mujeres Bienestar, que reconoce el trabajo en el hogar y de cuidados que históricamente han realizado las mujeres. Además de entregar más de 25 millones de Cartillas de los Derechos de la Mujer.

Destacó la importancia de reconocer a las mujeres en la historia y, por ello, este año suman 18 fechas en el calendario para conmemorar a las heroínas de la patria. Asimismo, el 21 de marzo se nombrará a Margarita Maza como “Primera Embajadora Histórica de México”.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante la inauguración de un nuevo Centro LIBRE en Nayarit. ı Foto: Cortesía

Sheinbaum anunció que, así como tuvo un encuentro con mujeres de las Fuerzas Armadas el pasado 8 de marzo, se reunirá con mujeres médicas, científicas, campesinas e indígenas del país.

La secretaria de Mujeres, Citlalli Hernández Mora, informó que en Nayarit suman 17 Centros LIBRE y en abril se abrirán tres más para contar con un espacio en cada uno de los 20 municipios de este estado y avanzar en el cumplimiento de la instrucción de la Presidenta para que haya uno por cada municipio del país.

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, destacó la capacidad de Sheinbaum para defender a las mujeres con la construcción de los Centros LIBRE, que buscan atender todas las violencias y brindar asesoría.

cehr