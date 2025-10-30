Sheinbaum: Exención de impuestos a empresas durante mundial fueron por contrato firmado desde 2015

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que la exención de impuestos para empresas que participarán en la organización del Mundial 2026, no es una decisión que haya tomado su gobierno sino que forma parte de un contrato suscrito desde 2015, durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con lo aprobado por el Senado de la República en la Ley de Ingresos 2026, la FIFA y empresas colaboradoras no pagarán cargas tributarias en México, a partir del último cuatrimestre de este año.

La mandataria explicó que esta exención fue uno de los requisitos para México como una de las sedes de la Copa Mundial 2026.

“Fue un acuerdo que se firmó con la FIFA en el 2015, si mal no me acuerdo. Las condiciones, digamos, o los requisitos para la realización del Mundial en México, lo firmaron en la época de Peña Nieto… De tal manera que era un contrato que ya estaba establecido con México. Nosotros cambiamos algunas de esas características que se habían firmado en aquella época, pero ya era un contrato firmado y, por lo tanto, establece la ley porque así tiene que ser”, dijo.

Adelantó que el próximo lunes se llevará a cabo una conferencia junto a la FIFA para dar a conocer los pormenores de la organización del mundial, desde la sede de Los Pinos.

