TEPJF revoca multas por acordeones en elección judicial

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó las multas aplicadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) a los candidatos que aparecían en los acordeones que fueron utilizados en la elección judicial, el pasado 1 de junio del 2025.

El total de las sanciones que se habían aplicado ascendía a 6.3 millones de pesos y eran en contra de 150 personas. Ahora, el TEPJF determinó que el INE no comprobó de buena forma la relación entre los beneficiarios y el uso de dichos materiales.

La votación para revocar las multas por los acordeones que se utilizaron en elección judicial quedó de la siguiente manera:

Mónica Soto (A favor)

Felipe Fuentes (A favor)

Felipe de la Mata (A favor)

Reyes Rodríguez (En contra)

Janine Otálora (En contra)

Gilberto Bátiz (Ausente)

Claudia Valle (Ausente)

Durante su exposición, la magistrada presidenta, Mónica Soto, aseguró que no hay evidencia del impacto o el beneficio para las candidaturas que aparecieron en los llamado acordeones electorales.

“En la misma lógica, tampoco se demostró la finalidad que perseguían, pues, no quedó claro ni acreditado el supuesto beneficio indebido a favor de las candidaturas, al no haberse probado que la propaganda denunciada se hubiera distribuido de manera masiva, mucho menos que el electorado hubiera tenido acceso a ellas, ni que se hayan utilizado el día de la jornada electoral”, dijo.

Por otro lado, la magistrada Janine Otálora propuso que el INE realice una investigación exhaustiva sobre los acordeones, después de que las primeras pesquisas quedaron inconclusas por la falta de empeño en obtener respuestas y causas imputables a terceros.

“Mi posición en estos asuntos no avala en forma más mínimo la distribución y beneficio de los acordeones, sino que, a mi juicio, el INE debe proseguir con la investigación para efectos de determinar plenamente las responsabilidades y fijar las sanciones correspondientes”, expuso.

La determinación del TEPJF generó críticas por minimizar el presunto uso de propaganda ilegal durante un proceso de alta relevancia para la justicia mexicana, como lo fue la elección judicial.

