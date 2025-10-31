Fallece a los 81 años Francisco Rojas Gutiérrez, exdirector de Pemex

Francisco Rojas Gutiérrez, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de Comisión Federal de Electricidad (CFE), falleció a los 81 años de edad, informó el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.

“México perdió a un gran político y hombre de bien. Amó profundamente a la patria y siempre fue leal a sus principios y convicciones”, señaló el legislador en la red social X.

Francisco Rojas Gutiérrez fue recordado por los priistas en redes sociales, quienes lamentaron su partida destacando las cualidades que tenía el exdirector de CFE.

Entre los priistas que expresaron sus condolencias y una descripción sobre el exdirector de Pemex se encuentran: Rubén Moreira, Carolina Viggiano, José Antonio Meade, Alfonso Navarrete Prida, entre otros.

¿Qué cargos ocupó Francisco Rojas Gutiérrez?

Rojas Gutiérrez nació en la Ciudad de México el 15 de septiembre de 1944. En su carrea como servidor público desempeñó varios cargos fue secretario de la Contraloría (1983-1987), director de Petróleos Mexicanos entre 1987 y 1994.

Durante su gestión, la paraestatal enfrentó desafíos relacionados con la modernización de la infraestructura y la necesidad de mantener la productividad en un contexto de creciente competencia internacional.

Además, dirigió la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del 2012 al 2014. En este cargo, supervisó la operación de la red eléctrica nacional en momentos cruciales para el país, cuando el debate sobre la reforma energética comenzaba a tomar forma en el escenario político nacional.

Rojas Gutiérrez era militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde la década de 1960, Rojas Gutiérrez fue parte de la estructura política que caracterizó al México priista por década

Dentro del tricolor, Francisco Rojas formó parte del Consejo Político Nacional y de la Comisión Política Permanente. También ocupó cargos como presidente Nacional de la Fundación Colosio, A.C. 2007 – 2010.

Asimismo, fue secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional y coordinador del área de Prioridades Nacionales en la Campaña Política a la Presidencia de la República de Miguel de la Madrid.

