Aseguran 250 mil litros de huachicol en Veracruz; estiman golpe en más de 247.5 mdp

Autoridades federales incautaron 250 mil litros de combustible y detuvieron a ocho personas relacionadas con una empresa fachada utilizada para el almacenamiento y comercialización ilícita de hidrocarburo en el municipio de Perote, Veracruz.

En las instalaciones de Reciclados del Altiplano, empresa de manejo de residuos industriales ubicada en la colonia Libertad, agentes del Gabinete de Seguridad también aseguraron 12 pipas de diferentes capacidades, dispositivos electrónicos y documentación.

Autoridades federales aseguraron el predio de Reciclados del Altiplano en Perote, Veracruz. ı Foto: X, @GabSeguridadMX

Tras la revisión y aseguramiento de un inmueble, autoridades detuvieron a dos hombres, que fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público junto con el combustible, vehículos y el resto de objetos asegurados para integrar la carpeta de investigación.

Según estimaciones del Gabinete de Seguridad, lo asegurado representa un golpe económico de 247 millones 581 mil 164 pesos a la delincuencia organizada.

La Secretaría de Marina (Semar) encabezó el despliegue operativo, en el que participaron elementos de la FisAutoridades federales alía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

En el marco de las acciones para combatir el mercado ilícito de combustibles, en Veracruz, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y @Pemex detuvieron a 8 personas y aseguraron 250 mil litros de hidrocarburo en una empresa de manejo de residuos que operaba como fachada… pic.twitter.com/fXXyhobE65 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 1, 2025

El pasado 22 de octubre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que en el primer año de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. se han asegurado más de 98 millones de litros de hidrocarburo en 26 entidades del país.

Durante su comparecencia en el Senado de la República como parte de la glosa del primer informe de gobierno, enfatizó que una de las prioridades es combatir este delito de alto impacto “para proteger la seguridad energética y la economía nacional”.

En el último año, detalló, se han localizado y clausurado mil 938 tomas clandestinas; asegurado 3 mil 80 contenedores, mil 656 tractocamiones, mil 433 bidones y 129 ferrotanques, entre otros materiales utilizados para la sustracción y transporte ilegal de combustible, en lo que también participan empresas de transporte.

Entre las entidades donde se han realizado los aseguramientos mencionó Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, lo que ha permitido debilitar una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado.

Al respecto, recordó que el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, ocurrido el pasado 31 de marzo, que derivó la detención de 15 personas en Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, entre ellas empresarios, marinos en activo y en retiro, así como exfuncionarios de Aduanas, todos vinculados con una organización dedicada al robo y venta ilegal de hidrocarburos.

En Altamira, Tamaulipas, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico realizaron un aseguramiento de 10 millones de litros de diésel. Se aseguraron 192 contenedores, un buque, 29 tractocamiones, armamento y vehículos.

Esta acción es resultado de la coordinación del Gabinete… pic.twitter.com/zYOZydGYir — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 31, 2025

