Con reconocimiento de Albares Bueno, Presidenta Sheinbaum logró que España lamentara dolor e injusticia de la Conquista

Con el reconocimiento realizado este viernes por el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares Bueno, de “dolor e injusticia” cometidos contra los pueblos originarios durante la Conquista, la Presidenta Claudia Sheinbaum ganó una batalla que ella inició incluso antes de su Gobierno.

En su libro Diario de una transición histórica, la Presidenta Claudia Sheinbaum narra que le hizo saber al entonces mandatario Andrés Manuel López Obrador su decisión de no invitar al rey de España a su toma de posesión por las discrepancias que había tenido con la Corona española derivadas de la solicitud de perdón a los pueblos originarios de México.

Esta posición, se precisa, no solo la mantuvo la Presidenta de México durante su primer año de Gobierno, sino que en diversos actos públicos, conferencias mañaneras y hasta en libros insistió en la disculpa española:

“El perdón engrandece a los pueblos, no es humillante”, enfatizó en su momento.

En julio pasado, durante la ceremonia por los Siete siglos de fundación de México-Tenochtitlan, la Presidenta Sheinbaum Pardo hizo un llamado, a más de 500 años de la invasión española, a reconocer la profundidad de la palabra “justicia”.

“Los gobiernos que tienen el valor de pedir perdón por las atrocidades del pasado que marcaron su historia no se debilitan; se reconcilian consigo mismo y crecen con una libertad que solo otorga la verdad profunda”, subrayó en el Zócalo de la Ciudad de México.

El último exhorto de la Presidenta Claudia Sheinbaum, al menos que hizo público, lo dio a conocer este viernes en la conferencia mañanera: el prólogo de un libro que se elaboró como parte de la exposición “Mujeres del Maíz y del Cosmos arte indígena de antes y de ahora” que muestra piezas arqueológicas, etnográficas, de lo que representan las mujeres indígenas.

“La Conquista no fue un encuentro entre iguales. Fue un proceso brutal, de violencia, imposición y despojo. Se intentó destruir no solo territorios, sino culturas enteras, saberes milenarios, lenguas, modos de vida. Las mujeres indígenas sufrieron especialmente ese embate, fueron silenciadas, desplazadas, violentadas. Sin embargo, resistieron”.

Estas solicitudes de perdón al Gobierno español tuvieron respuesta este viernes en Madrid en voz del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares Bueno:

“Cultura, lengua, arte, ciencia, vínculos económicos, sociales, personales, familiares, todo eso de grande y positivo hay y ha habido en nuestras relaciones y en nuestra historia, una historia muy humana, y como toda historia humana, de claroscuros. Y también ha habido dolor, dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica esta exposición. Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla, ni olvidarla. Una historia que nuestros pueblos han ido tejiendo y a la que hoy, con esta exposición dedicada a la mujer indígena, rendimos homenaje, en este 2025, en el que se conmemora a esa mitad del mundo, tal y como reza el título de esta exposición”.

