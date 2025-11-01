Gusano barrenador: también en EU, presión por reabrir frontera a ganado

A punto de cumplirse un año del cierre de la frontera de Estados Unidos (EU) al ganado mexicano a causa de la plaga de gusano barrenador, Texas pidió reabrir las puertas lo antes posible.

El comisionado del Departamento de Agricultura en Texas, Sidney Carroll Miller, consideró que ya existen las condiciones aptas para reanudar la importación de ganado mexicano, pues ya se cuentan con las medidas de seguridad necesarias.

“Necesitamos abrir la frontera lo antes posible… Se puede hacer ya, sin ningún riesgo de que el gusano barrenador cruce con el ganado, tenemos controles y medidas de seguridad”, dijo en entrevista.

El Dato: La crisis de las exportaciones de carne, el impuesto al tomate y la negociación del T-MEC contribuyen en la baja del valor de las exportaciones agroalimentarias mexicanas.

Esta semana, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, aseguro de que la reapertura se dará pronto, pues para ello se han mantenido los acercamientos con su similar estadounidense, Brooke Rollins.

“Hemos avanzado bastante, estoy muy optimista, pero aún no estamos en condiciones de anunciar la fecha en que se reabrirá la exportación”, dijo.

El funcionario planteó una ruta para también reducir el costo de la carne y para recuperar la producción ganadera.

El funcionario texano argumentó en su momento que se podría importar más ganado para engorda, y así sustituir la carne ya empaquetada. En medio de esto, recordó que cerca del 15 por ciento del ganado para engorda en su región proviene del territorio mexicano, pero ante el cierre por la plaga, se ha generado una carencia.

Argumentó que la temporada que ya inicia para el tratado de este ganado, permite una reapertura segura de los puertos, si se realiza de una manera gradual, pues hay bajo riesgo de que se propague la plaga de la mosca del gusano barrenador.

Otro de los objetivos de esta reapertura es reducir las importaciones de carne de Argentina y así disminuir el déficit que se percibe en el comercio agrícola, lo que a su vez permitiría liberar incentivos para la retención del ganado y su expansión en el territorio estadounidense.

“Reconstruirán el hato ganadero estadounidense, estabilizarán el suministro de carne de res, reducirán los precios al consumidor y apoyarán a los productores ganaderos de nuestra nación”, dijo para respaldar su propuesta.

Hasta este 25 de octubre, se han acumulado nueve mil 205 casos de gusano barrenador en México, desde el inicio de la plaga en noviembre de 2024. Suman 11 entidades con presencia de este problema, al ser los más afectados Chiapas con 4 mil 416 casos, Oaxaca con mil 122, Tabasco registra 966; 956 en Yucatán y 875 en Veracruz.

Del total, seis mil 964 han sido en bovinos, equivalente al 75.6 por ciento; la segunda especie más perjudicada han sido los perros, con mil 33 casos.

En la última semana el número de casos activos han sido de 839, con las mismas tendencias en estados y especies más impactadas.

