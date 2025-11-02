CONAGO condena el asesinato del alcalde Carlos Manzo y cierra filas con Sheinbaum

La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (Conago) condenó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del sábado 1 de noviembre tras la inauguración del Festival de Velas, una de las celebraciones más emblemáticas del municipio en Michoacán.

Este 2 de noviembre, en un pronunciamiento, la Conago calificó el crimen como un “cobarde homicidio” y expresó su solidaridad con la familia del edil, con el pueblo de Uruapan y con el gobernador de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedolla.

Bedolla fue el único de los gobernadores que no firmó el pronunciamiento , pero en sus redes sociales ha mantenido su condena y su promesa de perseguir a los asesinos de Carlos Manzo.

Las y los gobernadoras hicieron un llamado a mantener la unidad frente a la delincuencia “sin distinciones políticas ni ideológicas” y reiteraron su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “en las acciones que encabeza para garantizar la justicia y la seguridad de todas y todos los mexicanos”.

“México necesita unidad, fortaleza institucional y trabajo conjunto. Hoy y siempre, cerramos filas por la paz”, subrayaron en el documento firmado por la presidenta de la Conago y gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como por los titulares de 31 de los 32 gobiernos estatales.

El ataque contra Carlos Manzo ocurrió alrededor de las 20:00 horas del 1 de noviembre en el Centro Histórico de Uruapan, mientras él convivía con su familia y asistentes al Festival de Velas.

