‘¿En qué consiste el Plan B?: seguir disminuyendo privilegios’, afirma CSP tras negativa a la Electoral

"Ya sabíamos que no iban a votar; yo cumplí"

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum afirmó que tras la negativa a la Reforma Electoral desde la Cámara de Diputados, el Plan B sobre ésta consiste en seguir disminuyendo los privilegios.

“Ya sabíamos que no iban a votar; yo cumplí”, dijo Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional.

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum dijo que en su Plan B se propone recortes en Congresos locales y municipios.

Claudia Sheinbaum adelantó que el Plan B lO enviará el lunes, ya que se está terminando la redacción.

“Si no pasa, no pasa nada”, sostuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum. este jueves en Palacio Nacional.

