Concluyen reunión a la que convocó Sheinbaum; se alista conferencia en sede de SSPC

La reunión a la que convocó la Presidenta Claudia Sheinbaum este domingo en Palacio Nacional para que acudieran los integrantes del Gabinete de Seguridad, concluyó alrededor de las 10:00 horas.

Tras ser convocados los titulares de las secretarías de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; Defensa, Ricardo Trevilla Trejo; Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, estos se retiraron en sus vehículos de la zona del Centro de la Ciudad.

La reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum duró alrededor de 50 minutos.

A las 11:00 horas se convocó a una conferencia de prensa en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La reunión de esta mañana en Palacio Nacional se dio después del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

Carlos Manzo fue asesinado la noche del sábado, en pleno centro de Uruapan, durante un evento por el Día de Muertos.

Otro suceso de este fin de semana fue la explosión registrada dentro de una tienda comercial en el estado de Sonora, que dejó como saldo más de una veintena de muertos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR