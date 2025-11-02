Estas son las marchas y bloqueos que habrá mañana 3 de noviembre en el EdoMex y la CDMX

La Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana anunciaron que llevarán a cabo una movilización este lunes 3 de noviembre, por lo que se prevén afectaciones en la CDMX y el Edomex.

Ante la movilización que anunciaron, los autotransportistas ofrecieron una disculpa a las personas que puedan resultar afectadas por esta movilización, pero apuntaron que la marcha se realizará para manifestarse ante la inseguridad a la que se han visto expuestos.

Asimismo, apuntaron que Fernando Galindo Salvador lleva más de 62 horas desaparecido, y precisaron que este fue “secuestrado por la delincuencia organizada que se ha asentado en Jilotepec y municipios aledaños”.

Los transportistas apuntaron que han recibido cobro de cuotas por parte de delincuentes, y que también los comerciantes y ciudadanos de la zona han sido víctimas de este tipo de violencia.

“Las personas honestas y trabajadoras de esta zona no estamos de acuerdo en que la delincuencia sea quien gobierne y se haga dueña del patrimonio de todos” apuntamos los transportistas en su comunicado.

De igual forma, denunciaron no sólo la delincuencia, sino el cobro de piso y las extorsiones de las cuáles son víctimas, y pidieron que se haga justicia para que los residentes de esa zona puedan tener un trabajo digno y paz social.

Tráfico ı Foto: Especial

¿Qué bloqueos viales habrá el lunes 3 de noviembre?

La movilización de la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana partirá desde distintos puntos del Estado de México, y tiene como punto final el Zócalo de la Ciudad de México.

De acuerdo con un comunicado, las afectaciones principales se darán a los usuarios que utilicen la autopista México-Querétaro, el Circuito Exterior Mexiquense, el Arco Norte y las vialidades que conecten con las ya mencionadas.

Comunicado de la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana ı Foto: Redes Sociales

Debido a esto, se estima que algunas las vialidades que resulten afectadas sean:

Atlacomulco

Coyotepec

Cuautitlán Izcalli

Lerma

Jilotepec

Naucalpan

Santiago Tianguistenco

Tepotzotlán

Toluca

Valle de Bravo

Carretera México-Toluca

Carretera México-Querétaro

Periférico Norte

Ante esta movilización, se recomienda a las personas que transiten por alguna de las vialidades mencionadas o que utilicen transporte de la zona, que planeen sus traslados previamente y consideren alguna ruta alterna para evitar afectaciones.

Esta movilización por parte de los transportistas se suma a las que se llevaron a cabo la semana pasada, en la que los transportistas de la CDMX pedían un incremento en el costo del pasaje.

