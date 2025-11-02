‘No habrá impunidad; se llegará hasta las últimas consecuencias’: García Harfuch tras crimen de Alcalde de Uruapan

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch, afirmó en conferencia de prensa que en el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo “no habrá impunidad y se llegará hasta las últimas consecuencias”.

“Agresores aprovecharon la vulnerabilidad de un evento público”, informó Omar García Harfuch sobre el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

Carlos Manzo fue asesinado la noche del sábado, en pleno centro de Uruapan, durante un evento por el Día de Muertos.

En la conferencia de prensa, García Harfuch dijo que el asesino de Carlos Manzo .

García Harfuch mencionó que no se le encontraron identificaciones al agresor, pero que se continuará con las indagatorias y ninguna línea de investigación será desestimada para poder esclarecer el caso.

Como parte de esto, García Harfuch reportó que ya se realizan entrevistas a testigos y se han solicitado los videos de tiendas y demás establecimientos y del C5 que permitan recabar mayor información.

García Harfuch también aclaró que una de las personas detenidas se encuentra en calidad de testigo y por ello está bajo el resguardo de las autoridades, pues además resultó herida durante el ataque.

“Primero, sobre el agresor: no tiene todavía… no tenemos la identificación. Esperemos tenerla más tarde. Ahí ya estamos avanzando en eso con la con la propia fiscalía del Estado. Sobre la persona que está detenida: no está relacionada directamente con los hechos. Él está en calidad de testigo, está herido también y hay un regidor herido que también no está como testigo, pero no están lado digamos con el agresor”, dijo García Harfuch.

García Harfuch precisó que el alcalde contaba con resguardo federal, pues se le asignaron 14 elementos de la Guardia Nacional para su seguridad personal; sin embargo, los responsables del ataque aprovecharon que se encontraba en un evento público para abrir fuego en su contra.

“Lamentablemente, los agresores aprovecharon la vulnerabilidad de un día de octubre para realizar el ataque. Condenamos enérgicamente este crimen y tengan la certeza de que no habrá impunidad. Como en otros casos, llegaremos hasta las últimas consecuencias para que este acto cobarde sea plenamente esclarecido y todos los responsables sean detenidos”, dijo en conferencia.

