Suspenden a juez por ceder beneficios procesales a delincuentes

Por emitir resoluciones que resultaron en beneficios procesales a personas vinculadas con portar armas de fuego y drogas, un juez con sede en Colima fue suspendido por la Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).

El juez fue señalado de incurrir en faltas graves en el ejercicio de la administración de justicia, por hallarse un “notorio desvío de la legalidad”, al emitir reducción de penas acordadas en cuatro casos relativos a procedimientos abreviados, los cuales es una forma de agilizar un proceso al enfrentar a la justicia y que deriva en que la pena que se dicte al responsable sea menor a la que se le impondría de someterse a un proceso penal ordinario.

“El juzgador no actuó como garante del cumplimiento de los requisitos legales, por el contrario, asumió una conducta reiterada y sistemática, excediendo sus facultades y contraviniendo los principios rectores del procedimiento penal”, apuntó el TDJ.

El juez fue suspendido por encontrarse un “notorio desvío de la legalidad” ı Foto: Especial.

Se le señaló de haber reducido penas acordadas entre la Fiscalía y los imputados de manera reiterada, lo cual ya fue corregido por tribunales de Alzada que advirtieron que este hecho era contrario a derecho.

“Se comprobó que, además de la reducción de las penas acordadas, concedió beneficios de la condena condicional, lo que generó violaciones al debido proceso y no cumplió cabalmente con los requisitos de procedencia para iniciar el procedimiento abreviado”, se describió.

Derivado de esto, la Comisión determinó suspenderlo para evitar que “continúe poniendo en riesgo la correcta administración de justicia”.

Precisó que esta decisión ya le fue notificada al juez para evitar el ocultamiento o destrucción de pruebas, así como impedir que la continuación de los efectos perjudiciales de la presunta falta administrativa, la obstrucción de del adecuado desarrollo de la investigación de responsabilidad administrativa y también para salvaguardar la integridad de las personas consideradas como “potenciales afectados por conductas graves”.

✨ Se instala la Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial ⚖️



El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) declaró instalada la Comisión de Investigación, presidida por el Magistrado Bernardo Bátiz Vázquez e integrada por la Magistrada Eva Verónica de Gyvés… pic.twitter.com/pTa0i4VIgJ — Tribunal de Disciplina Judicial (@tdjmex) October 30, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT