Descartan vínculo criminal de guardias de Manzo con crimen organizado; ya tienen acceso a videos clave

Hasta ahora no se ha encontrado algún indicio que vincule al crimen organizado con los elementos de seguridad que resguardaban al alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, cuando fue asesinado este fin de semana, dijo el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante la conferencia matutina, dijo que incluso fue uno de los guardias cercanos al edil quien abrió fuego y abatió al responsable del ataque.

“Al momento no se tiene ningún indicio de que el grupo cercano de la policía municipal que cuidaba al alcalde tenga un vínculo con delincuencia organizada. De hecho, es uno de los propios escoltas, el que mata al que a al delincuente, al que priva de la vida al alcalde. Son ellos los que reaccionan”, dijo.

No obstante, los uniformados no han quedado fuera de las indagatorias, debido a que se presentaron a declarar ante la Fiscalía General del Estado.

Enfatizó que hay un trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno.

También afirmó que ya se tiene acceso a las grabaciones de los distintos establecimientos que han permitido ubicar al agresor momentos antes del ataque, así como de otros sospechosos.

En cuanto al reforzamiento de la seguridad en la región, dijo que se robustecerán los despliegues para sumar a la estrategia que ya se habían implementado a raíz de otros episodios delincuenciales como los agentes de la SSPC que fueron secuestrados y luego rescatados por la Guardia Nacional.

“Vamos a reforzar lo que hemos venido haciendo, hemos tenido detenciones muy relevantes en Michoacán. Vamos a continuar con estos operativos por instrucciones de la señora Presidenta, en la Estrategia Nacional Antiextorsión que también aquí hemos estado presentando estas detenciones. Hemos tenido agresiones a la autoridad donde también han perdido la vida los agresores, los delincuentes y vamos a reforzar siempre la seguridad en Michoacán”, dijo.

