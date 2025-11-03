‘¿Realmente les importa Uruapan o usar esto para su beneficio?’: Sheinbaum a oposición

Ante las críticas lanzadas por opositores al Gobierno Federal a raíz del homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó si realmente les importa el caso por lo que ocurrió o porque pueden usarlo para obtener un beneficio propio, a raíz de lo cual tildó a los críticos de “carroñeros” y “buitres”.

A raíz de las manifestaciones que se desataron por parte de la población que protestó frente al Palacio de Gobierno de la entidad, en donde se causaron algunos destrozos, la mandataria comentó que debe haber sensibilidad porque habla de la indignación que el hecho provocó.

“Primero, el dolor, la indignación del pueblo de Uruapan por la muerte de su alcalde es natural. Y, además, era un hombre muy querido por su comunidad. Entonces, esa es una cosa, y hay que ser sensibles a ello”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: Análisis legislativo Arranca discusión de Presupuesto 2026 en San Lázaro

🗳️📌 Sheinbaum tachó de buitres a "comentócratas, conductores y concesionarios".



Dice que no dieron condolencias a la familia de Carlos Manzo, y que no criticaron que la violencia en Michoacán es culpa de Calderón y Peña Nieto. pic.twitter.com/wSagH1W41I — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) November 3, 2025

Sin embargo, advirtió que hubo quienes recurrieron al uso político del crimen para lanzarse contra el gobierno, ya que consideró que no se mostró empatía.

Reclamó que, aparte de las críticas, no se han presentado propuestas alternas para enfrentar esta situación.

“Pero, repito, esta… ¿Qué proponen? ¿Qué proponen? ¿Regresar a la guerra contra el narco? ¿Qué proponen? No proponen nada, no hay propuesta, más que la mano dura… Eso es lo que decimos: A ver, ¿realmente les importa Uruapan?, ¿realmente les importa Michoacán?, ¿realmente les importa la familia? No. Lo que les importa es usar esto para sus propios beneficios.”, dijo.

Agregó: “En ningún momento escuché una condolencia a la familia, pero eso sí: como buitres… Carroñeros, la verdad, porque no tienen otro nombre, que lo que buscan es: “A ver, vamos a encontrar dónde podemos tener un pequeño argumento para irnos contra el gobierno”. ¿Les interesa la paz y la seguridad? No, nunca les ha interesado. ¿Les interesa el país? Tampoco. ¿Les interesa el pueblo de México? Tampoco. Les interesa regresar al poder con sus privilegios”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT