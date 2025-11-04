A Carlos Manzo lo mataron los narcos, lo dejaron solo las autoridades de Morena: Acción Nacional

Federico Doring, legislador del PAN, señaló que “A Carlos Manzo lo mataron los narcos, lo dejaron solo las autoridades de Morena”, y señaló que se duda de “Plan Michoacán por la Paz”, propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, el panista considero que el gobernador de esa entidad, “Es la piedra en el zapato. Ojalá la presidenta haya aprendido la lección de Sinaloa. Porque si no, lo único que va acumulando ella son piedritas en el zapato. No tiene alguien que le ayude a resolver la ‘narco-pandemia’ en Sinaloa”.

El legislador cuestionó el plan de la mandataria federal y señaló: “Ni modo que acepte otro narco gobernador que le sabotee su Plan de Michoacán”.

Comparto mi respuesta a la Presidenta @Claudiashein y a su mañanera plagada de mentiras y frivolidades



NO hay solución, ni pacificación posible en Michoacán que no pase por la renuncia inmediata de @ARBedolla



El dominio criminal se debe a la decisión de abdicar de combatirles… pic.twitter.com/mC701SVwnp — Federico Döring 🇺🇦 (@FDoringCasar) November 4, 2025

Respecto a la propuesta del PRI que hacía un llamado a que renunciara el gobernador de Michoacán, Döring, lo señaló “no viable”.

“No, no, porque es facultad del Senado la desaparición de Poderes, pero me parece que si lo que la presidenta retomó y del gobierno de Peña Nieto y de gobiernos anteriores del Plan Michoacán quiere que llegue a feliz puerto, tiene que poner todo ese esfuerzo en manos de alguien que pueda concitar a la gobernabilidad y a la paz en Michoacán. Esa ya no es la situación con Ramírez Bedolla”, dijo.

Consideró que si ese plan se pone en manos de un gobernador “que está podrido y que está vinculado a la delincuencia organizada”, no va a llegar a ningún lado. Y dijo que habría que darle el beneficio y la duda al plan “y esperar que el plan se instrumente con un director técnico que sea capaz de llevarlo a feliz puerto”.

La Presidenta @Claudiashein sacó el #DatoProtegido que lleva dentro cuando señaló que había pedido revisar las redes sociales de quiénes convocaron a marchas de protesta por el asesinato de #CarlosManzo en #Uruapán



Con el #CártelDeMorena, levantar la voz y exigir paz y… pic.twitter.com/amgKaThK5D — Federico Döring 🇺🇦 (@FDoringCasar) November 4, 2025

