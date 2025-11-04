Atacante de Carlos Manzo aún no está identificado, aclara Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no está identificado el atacante de quien fuera alcalde de Uruapan antes de su asesinato, Carlos Manzo, contrario a lo que se difundió en medios de comunicación.

Al final de su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria federal aclaró que el responsable del asesinato “todavía no está identificado”.

Funeral del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

“Ayer salieron varias notas que decían que sí [se había identificado al presunto autor material], pero no, aún no”, dijo Sheinbaum al final de la Mañanera del Pueblo.

Ayer, la prensa nacional reportó que Osvaldo G.V., alias “El Cuate” había sido identificado como el presunto asesino de Carlos Manzo.

“El Cuate” había sido vinculado indirectamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que sugirió una conexión con estructuras criminales en la región.

Fotografía de archivo de Carlos Manzo. ı Foto: Cuartoscuro

Asimismo, se había encontrado que “El Cuate” había realizado acciones previas al homicidio, como compras y hospedaje en un hotel cercano a la plaza municipal de Uruapan, antes del ataque donde Manzo recibió los disparos de arma de fuego.

Sin embargo, la aclaración de este martes de la presidenta Claudia Sheinbaum sugiere que las investigaciones, en realidad, no han llegado hasta este punto, y falta aclarar información sobre el autor material del homicidio.

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum, también en la Mañanera del Pueblo, presentó el Plan Michoacán por la paz y la justicia, un plan integral de reforzamiento de seguridad en la entidad que, entre otros puntos, contempla acompañamiento de fuerzas federales y atención a las causas.

Así, Sheinbaum Pardo detalló que el plan será presentado formalmente en los próximos días, pero que, en términos generales, consistirá en acciones concretas en materia de seguridad, justicia, ambiente y educación. Entre los planteamientos avanzados destacan:

Mayor presencia de elementos de seguridad federales, enfocados principalmente en combatir la extorsión

Creación de una fiscalía especializada en delitos de alto impacto

Instalación de una oficina de representación de la Presidencia en Uruapan

Con información de Yulia Bonilla

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am