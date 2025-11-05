Diputados se enfrentan por el asesinato de Carlos Manzo durante discusión del PEF 2026

Durante la discusión en lo particular del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 en la Cámara de Diputados, legisladores intercambiaron una serie de acusaciones por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, Michoacán.

Durante la intervención de la diputada Ariana del Roció Rejón Lara, del PRI, integrantes de la bancada subieron a tribuna con pancartas, entre ellas una con la imagen de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, con el mensaje: “Morena mató a Manzo”.

Al tomar la palabra, Rejón Lara reprochó a los morenistas mientras sostenía un sombrero ensangrentado, en alusión a Carlos Manzo: “México ya no quiere discursos, México quiere acciones, llevan siete años en el gobierno. México los está mirando y la historia los juzgará”, dijo, mientras en el salón de sesiones los legisladores del oficialismo exigían retirar el cartel con la imagen de Luisa Alcalde.

Intercambio de acusaciones y guerra de pancartas durante esta noche de Presupuesto… #PEF2026 pic.twitter.com/yihzY1SUQC — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) November 6, 2025

Posteriormente, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, intervino para calmar los ánimos e invitó a retomar el debate “técnico, civilizado, social, económico, político”.

Aunque pidió respeto y tolerancia a las manifestaciones de las y los legisladores, solicitó a coordinadores de los grupos parlamentarios evitar pancartas como las que desplegó el PRI.

“Tratas de no aludir, de no insultaros entre nosotros y permitir que el debate fluya. (...) De nuestra parte, queremos retomar el debate con racionalidad y civilidad, habrá respeto para todos los dirigentes y coordinadores”, comentó, tras advertir que la discusión sobre el Presupuesto podría extenderse hasta este jueves 6 de noviembre .

Luego, la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Paulina Rubio Fernández, decretó un receso para el diálogo entre la coordinadora y los coordinadores parlamentarios.

