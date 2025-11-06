Continúan en emergencia por inundaciones 2 estados





A causa de los caminos que aún impiden el paso hacia algunas localidades, los estados de Veracruz e Hidalgo son los únicos en los que la declaratoria de emergencia por parte de las autoridades no se ha levantado.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que ya está a punto de concluir la etapa de emergencia en la región, debido a que en Querétaro, Puebla y San Luis Potosí, ya se superó.

“De todas maneras, ayer tuvimos reunión con los gobernadores para ver el avance de la atención a la emergencia, que ya está a punto de cerrarse, ya se cerró en tres estados y todavía quedan Veracruz e Hidalgo con comunidades aisladas o a las que no se puede llegar por tierra, y se sigue trabajando”, dijo.

De acuerdo con el micrositio habilitado por el Gobierno federal para actualizar la atención a la emergencia, 40 localidades se mantienen sin comunicación, mientras que 248 ya fueron rehabilitadas. En cuanto a los caminos cerrados, aún hay 22 en esta situación, mientras que 476 ya fueron reabiertos.

La mandataria también recordó que el próximo lunes iniciará la entrega de los segundos apoyos a la población damnificada, y comentó que esperará a que esto ocurra para retomar los recorridos por los estados afectados.

“El lunes inicia la segunda entrega de recursos a los damnificados de los cinco estados que vivieron las lluvias. Pensábamos que lo iba a iniciar este viernes, pero es hasta el lunes que inicia la segunda entrega de apoyos. Digo, porque había quedado de ir a estos estados, pero vamos a esperar a que avance la entrega de apoyos”, declaró.

Hasta ahora, la cifra de personas que perdieron la vida por este suceso meteorológico se mantiene en 83 desde el 1 de noviembre, mientras que la de desaparecidos se encuentra también en 16.

En cuanto a las escuelas afectadas, el avance de recuperación ya se encuentra en 99.8 por ciento, siendo San Luis Potosí el único al que, hasta el 4 de noviembre, le faltaba un plantel por rehabilitar, mientras que en las otras cuatro entidades ya se atendieron todas las incidencias.

