Diputados aprueban en lo particular el Presupuesto de Egresos 2026

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular el Presupuesto de Egresos 2026 como parte del Paquete Económico para el próximo año.

En votación nominal, con 355 votos a favor, 132 en contra y cero en abstención, los diputados aprobaron los artículos reservados y anexos en términos del dictamen y las modificaciones aceptadas por la Asamblea del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2026; con ello se turna al Ejecutivo para sus fines constitucionales.

La totalidad del Presupuesto 2026 fue avalado con un gasto neto de 10 billones 193 mil millones de pesos y reasignaciones por 17 mil 788 millones.

A las 06:00 horas y tras una jornada maratónica, Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de los diputados de Morena en San Lázaro, señaló: “México cuenta ya con Presupuesto 2026. Aprobamos, con 355 votos a favor, el instrumento más importante para garantizar desarrollo económico y justicia social. La amplia mayoría respalda el proyecto de la Presidenta Claudia Sheinbaum, para la estabilidad y bienestar.”

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), diputado Reginaldo Sandoval Flores, se pronunció a favor de la reserva que amplía el presupuesto para educación inicial y enfatizó que se trata de un derecho fundamental para el buen desarrollo de la niñez; sobre todo, de los infantes de cero a tres años de edad, que antes de esta modificación no tenían derechos.

En las últimas horas del debate, en tribuna, el líder parlamentario precisó que con esta reforma el Estado está obligado a impartir educación inicial y recordó que actualmente existen 7 millones de niños En México que no tienen acceso a este nivel educativo.

“El planteamiento es que se implemente el concepto de la ciencia neurológica, que establece que el ser humano a los 3 años de vida tiene el 80 o 90% de cerebro que va a tener en la vida. Si sufre de desnutrición en esta etapa, eso es irreparable, por eso hay que garantizar la nutrición en esta edad”, argumentó.

En ese sentido, Sandoval Flores abundó que el ser humano de cero a seis años es cuando mayor conexión neuronal hace, por lo que se requiere de profesionales para la estimulación a fin de lograr las inteligencias múltiples. “Está la estadística de que 60 millones de mexicanos tuvieron desnutrición en esta etapa y por eso algunos traen deficiencia en su conocimiento”.

Finalmente, el petista sostuvo que su instituto político es el mayor impulsor de la educación inicial; por ello, en su momento presentaron una iniciativa de reforma constitucional para que la educación preescolar fuera obligatoria. “Ahora el PT también es el que propuso que la educación inicial sea obligatoria. Es otro eje que plantea nuestro modelo del estado del bienestar y del humanismo mexicano”.

También en la recta final del debate el diputado y coordinador de Operación Política del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Pedro Haces Barba, sostuvo que la asignación del presupuesto para el año 2026 será “suficiente, digno y responsable”.

En ese sentido, añadió que a pesar de enfrentar un contexto internacional dominado por la incertidumbre global debido a las tensiones geopolíticas y comerciales, este presupuesto 2026 “está estructurado para respaldar un modelo de desarrollo con bienestar, que a la vez que garantiza los derechos sociales de la población más necesitada, impulsa la inversión y el cumplimiento de nuestros compromisos financieros internacionales”.

En contraste el legislador priista Víctor Palma, dijo: “ha sido una jornada muy intensa por parte de todos los partidos políticos y de quienes han intervenido y también de los que han seguido este debate ya sea en presencia aquí en este salón y también del auditorio que nos sigue en medios de comunicación. Creo que podemos hablar ya de una columna que define la metodología de la acción que realiza Morena y que se traduce a través de sus propuestas”.

Habló que el oficialismo deja ver “una gran centralización en el manejo de los recursos. Esto tiene un lógico impacto negativo en la reducción de los recursos que se otorgan a estados y municipios en términos reales. Presenta también una ineficiencia en el gasto como se puede evidenciar en el caso de PEMEX, donde en este año se está llevando a cabo una quema de gas por la falta de almacenamiento y de transporte”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR