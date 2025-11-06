Esta es la fecha y la cantidad de aguinaldo que recibirán en 2025 los trabajadores federales

Este martes fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el nuevo decreto en el que se establece la cantidad del pago del aguinaldo 2025 para los servidores del Gobierno Federal.

Este 4 de noviembre se estableció que las Dependencias y Entidades tienen la obligación de dar la parte proporcional a todos los trabajadores que hayan prestado sus servicios durante el 2025 incluso si fue por un periodo menor a un año.

De igual forma, se señala que las personas que estén contratadas con el régimen de honorarios no tienen derecho a recibir aguinaldo, y el personal con convenios de coordinación técnica de enseñanza con las entidades federativas tampoco recibirán aguinaldo.

Como calcular el ISR del aguinaldo ı Foto: Especial

¿A quiénes se les va a dar aguinaldo?

Los trabajadores del Gobierno Federal que recibirán aguinaldo a partir del 10 de noviembre del 2025 son los siguientes:

Las personas servidoras pública de las Dependencias y Entidades que hayan sido contratadas bajo el Artículo 123 Constitucional, así como el personal operativo de confianza y el personal de enlace y de mando de estas.

También lel personal del Servicio Exterior Mexicano que se encuentren en representación de México en el extranjero

El personal militar activo y los deudos

Las personas físicas contratadas bajo honorarios con “cargo a recursos del capítulo de Servicios Personales del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal”

Las personas que reciban pensión militar, civil, de gracia o alguna pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o con cargo al erario federal.

El personal que haya sido autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ı Foto: Cuartoscuro

¿Cuánto aguinaldo van a dar a los trabajadores federales?

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), el aguinaldo podrá comenzar a distribuirse a partir del 10 de noviembre del 2025 para los trabajadores del Gobierno Federal.

El aguinaldo que recibirá cada trabajador del Gobierno Federal será calculado con base en el pago que reciban mensualmente tomando en cuenta 30 días para poder tener la cuota diaria.

Este cálculo se hará conforme el ingreso bruto aplicable para poder realizar las retenciones fiscales necesarias, con la finalidad de entregar directamente a cada trabajador el monto correspondiente.

El total de aguinaldo que recibirán las y los trabajadores del Gobierno Federal de aguinaldo es el correspondiente a 40 días de salario, tomando en cuenta el ingreso diario bruto que cada uno recibe en un periodo de 30 días.