Senado rechaza declaración de Perú contra Sheinbaum y defiende asilo otorgado a exministra peruana

La presidenta del Senado llamó a restablecer el diálogo y mantener la cooperación entre ambos países.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo, emitió un extrañamiento por la decisión del Congreso de Perú de declarar persona non grata a la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, y defendió el asilo político concedido a la exministra peruana Betssy Chávez como un acto humanitario respaldado por el derecho internacional.

En un posicionamiento oficial, la legisladora rechazó categóricamente las acusaciones de intervención en asuntos internos peruanos.

“Rechazamos que el gobierno de México haya realizado acciones de intervención en los asuntos del Perú. La concesión de asilo político a Betssy Betzabet Chávez Chino fue un acto de humanismo fundado en los tratados internacionales y multilaterales”, señaló Castillo Juárez, refiriéndose específicamente a la Convención sobre Asilo Territorial de la Organización de los Estados Americanos.

La tensión diplomática entre ambos países escaló tras la decisión de México de otorgar asilo político a Chávez Chino, quien fungió como ministra durante el gobierno de Pedro Castillo y enfrenta procesos judiciales en Perú.

El Congreso peruano consideró este acto como una injerencia en sus asuntos internos, lo que derivó en la declaración contra la presidenta Sheinbaum.

La senadora Castillo Juárez manifestó el respaldo absoluto del Senado mexicano a la jefa del Ejecutivo Federal y llamó a privilegiar el entendimiento bilateral.

“Esta presidencia respalda absolutamente a la titular del Ejecutivo Federal y apela a favorecer el diálogo y la cooperación para alcanzar una relación amistosa entre nuestros pueblos”, enfatizó.

