Sheinbaum niega recortes a institutos de salud en Presupuesto de Egresos del 2026

Ahora que quedó aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que éste incluya disminución en el financiamiento de los institutos de salud.

Ante los señalamientos que han comenzado a surgir con el aval definitivo del paquete económico del siguiente año, Claudia Sheinbaum Pardo descartó que haya recortes al sector salud al remarcar que se trata de uno de los rubros más importantes y para el cual, incluso, hubo aumento.

Claudia Sheinbaum Pardo explicó que las bajas en recursos que se observan en algunos institutos se deben a que la distribución se modificó, pero sostuvo que habrá financiamiento suficiente por medio de distintas partidas para el sector salud.

“No hay recorte. No hay recorte. Salud es de las áreas o de los sectores que más aumento presupuestal tiene. El tema es que se cambió la manera en la presentación de los datos. Entonces, puede llegar a parecer que los institutos nacionales tienen menos presupuesto, pero en realidad los presupuestos vienen de otros fondos”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este jueves en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que estos cambios se llevaron a cabo para facilitar la dispersión de los recursos y disminuir la burocracia que se daba en administraciones anteriores.

“Todavía en el gobierno federal hubo cambios con el presidente López Obrador, pero todavía hay una burocracia enorme para poder ejercer los recursos. A veces hay una contratación y se tarda dos, tres, cuatro meses en que esté el contrato y después de esos cuatro meses de que esté el contrato, de aquí que se hace el pedimento y después del pedimento, en fin, este proceso burocrático que estamos tratando de disminuir al máximo”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

