Temblor HOY 6 de noviembre de 2025 en México: Noticias AL MOMENTO de sismos

En punto de las 08:00 horas, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó su reporte matutino de sismicidad de este 6 de noviembre, que incluye todos los movimientos de magnitud menor de 1.0 actualizado hasta las 08:00 horas.

A continuación, te presentamos toda la actividad sísmica detectada durante la madrugada de este martes en al menos siete entidades de la República.

La dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encargada de monitorear la actividad sísmica en todo el territorio mexicano registró temblor de intensidad 4.8 a 69 km al noreste de Santa Rosalía, Baja California Sur aproximadamente a las 10:36 horas.

SISMO Magnitud 4.8 Loc 69 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS 06/11/25 10:36:10 Lat 27.89 Lon -111.94 Pf 10 km pic.twitter.com/zFyQelJ3h3 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 6, 2025

¿En dónde más tembló?

De acuerdo al reporte matutino de sismicidad del SSN esta es la actividad sísmica del país:

Sismo intensidad 4.7 grados a 69 km al noreste de Santa Rosalía, Baja California Sur a las 07:25 horas

SISMO Magnitud 4.7 Loc 69 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS 06/11/25 07:25:55 Lat 27.91 Lon -111.99 Pf 10 km pic.twitter.com/eJrOqSdeZp — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 6, 2025

Sismo intensidad 4.3 grados a 33 km al noroeste de Motozintla, Chiapas a las 06:56 horas

SISMO Magnitud 4.3 Loc 33 km al NOROESTE de MOTOZINTLA, CHIS 06/11/25 06:56:09 Lat 15.59 Lon -92.44 Pf 191 km pic.twitter.com/aTU69vM1IS — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 6, 2025

Sismo intensidad 4.9 grados a 79 km al suroeste de Las Choapas, Veracruz a las 06:13 horas

SISMO Magnitud 4.9 Loc 79 km al SUROESTE de LAS CHOAPAS, VER 06/11/25 06:13:13 Lat 17.23 Lon -94.31 Pf 170 km pic.twitter.com/cGBcvg96Qi — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 6, 2025

Sismo intensidad 4.5 grados a 68 km al noreste de Santa Rosalía, Baja California Sur a las 04:26 horas

SISMO Magnitud 4.5 Loc 68 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS 06/11/25 04:26:14 Lat 27.88 Lon -111.95 Pf 5 km pic.twitter.com/S1YIP8pM6H — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 6, 2025

Medidas de prevención

Toma medidas en tu hogar

Antes de que suceda un temblor, se recomienda revisar de manera constante la estructura del hogar, así como identificar las zonas de menor riesgo; además, revisa las instalaciones de gas y luz.

Planifica evacuación con tu familia

Ante un eventual sismo, prepara a tu familia para la prevención de riesgos con la elaboración de un plan. También puedes realizar simulacros y ubicar las rutas de evacuación, además de tener a la mano una mochila de vida.

En un sismo, conserva la calma

Durante un temblor, es importante alejarte de puertas y ventanas, conservar la calma, cortar el suministro de gas y electricidad, así como alejarse de edificios altos.

Medidas para un retorno seguro a casa

Una vez que pase es importante que al regresar a tu hogar no encender cerillos, usar el teléfono solo para emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.

Prepara una mochila de vida

Recuerda que la prevención puede ayudarnos a salvar muchas vidas.

Donde te encuentres, siempre observa con atención 👀 el sitio para que estés preparado en caso de presentarse un #sismo. 👇 pic.twitter.com/uBFmhtLCKD — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 6, 2025

LMCT