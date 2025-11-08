Episcopado condena dichos del Padre Pistolas

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Guanajuato expresaron su rechazo a las declaraciones del sacerdote Alfredo Gallegos Laurena, conocido como El Padre Pistolas, dirigidas contra la gobernadora del estado Libia Denisse García Muñoz Ledo, al considerar que constituyen una forma de violencia verbal hacia las mujeres.

En un comunicado, la CEM manifestó su “profunda preocupación y reprobación ante cualquier palabra o mensaje de un sacerdote o agente de pastoral que falte al respeto, la dignidad y el valor de las personas. Especialmente cuando se trata de mujeres”. Y agregan: “Quienes servimos en la Iglesia estamos llamados a reflejar con nuestras palabras y gestos el rostro compasivo de Cristo, que siempre dignifica y nunca humilla”.

El sacerdote Alfredo Gallegos se hizo viral en redes sociales luego de que amenazó a la mandataria de Guanajuato durante la homilía del pasado domingo en el panteón de Chucándiro, Michoacán. El Padre Pistolas se refirió a la decisión de las autoridades que: “quitarían el agua de la Presa Solís a los productores de Acámbaro y la región”, lo que ha sido desmentido por los gobiernos estatal y federal.

Tras los hechos, el CEM dijo: “Los obispos en México reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por una Iglesia que escuche, acoja y defienda la dignidad de cada persona, construyendo, junto con toda la sociedad, espacios de diálogo, reconciliación y paz”.

Al respecto el sacerdote Alfredo Gallegos Lara, defendió su postura en contra de la gobernadora de Guanajuato y rechazó que haya ejercido violencia en su contra y del proyecto del Acueducto de la Presa Solís, pues aseveró que la verdadera violencia es que con esa obra “nos quieren dejar sin comer”.

Comentó que se molestaron en Guanajuato porque habló de un tema muy importante que es el agua. “El agua es más importante que el oro y el petróleo, ya que sin este elemento no se puede vivir”.

El cura expresó sus respetos por la gobernadora, por ser mujer y la mandataria, pero comentó que es muy fácil mandar hacer un acueducto de 30 pulgadas para darle agua potable a Celaya, Salamanca, Silao, León e Irapuato, con muy buenas intenciones, pero su postura es por la defensa alimentaria de la localidad.