Sheinbaum inaugura la autopista Tepic-Compostela y anuncia ampliación hasta San Blas

Al centro, la Presidenta Claudia Sheinbaum en la inauguración de la autopista Tepic-Compostela.

Desde Xalisco, Nayarit, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la inauguración de la autopista Tepic-Compostela, que beneficiará a más de 490 mil habitantes. Además, anunció su ampliación hasta Las Varas-Platanitos y San Blas para preservar las fuentes de empleo y mejorar la conectividad de la región.

“No solamente inauguramos la carretera, sino que ya estamos anunciando que continúa esta carretera a Las Varas-Platanitos y Platanitos-San Blas. Inicia ya la construcción de la carretera para que todas y todos puedan seguir con trabajo”, informó.

Reconoció la participación del sector privado en la construcción de esta obra, pues recordó que hay una buena relación entre las empresas y el gobierno, ya que cuando no hay intereses personales, el único interés que importa es el del pueblo y con ello México avanza.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Resultados del Gana Gato 2929 del 8 de noviembre del 2025

En Nayarit inauguramos la autopista Tepic-Compostela, obra extraordinaria que beneficiará a 490 mil habitantes; mejora la conectividad y garantiza el desarrollo de la región.



Los recursos del pueblo regresan al pueblo porque no permitimos la corrupción. pic.twitter.com/6rXEppb0XZ — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 9, 2025

También resaltó el papel de las y los trabajadores mexicanos, particularmente los de la construcción, que no solo sostienen la economía del país, sino también la de Estados Unidos.

La obra inaugurada consta de una extensión de 26 kilómetros, con 10 puentes, dos entronques y un túnel, tuvo una inversión de 4 mil 212 millones de pesos y generó más de 2 mil 900 empleos directos e indirectos. Con esta nueva vialidad se reducirá el tiempo de traslado a la mitad, lo que representa 35 minutos menos de trayecto .

Sheinbaum, al centro, junto a miembros de su gabinete en la autopista Tepic-Compostela. ı Foto: Presidencia

El director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez, estimó que todos los días transitan al menos 6 mil 500 vehículos por los municipios de Compostela, Xalisco y Tepic.

Destacó que esta obra se realizó con un esquema de construcción denominado Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO), que permite que la obra sea propiedad del gobierno federal y no de los privados.

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, recordó que esta obra es una carretera que nunca se hizo con los gobiernos neoliberales y que hoy, con su inauguración, va a posicionar a la entidad como la mejor conectada en todo el país.

cehr